متابعة طبية دقيقة.. إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

يواصل إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، تلقي الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات الخاصة، حيث يخضع لفحوصات جديدة بعد تعرضه لنزلة معوية حادة "فيروس"، استلزمت وضعه تحت الملاحظة منذ نهاية مباراة الأهلي أمام إنبي، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويتابع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، حالة اللاعب بشكل مستمر، بالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج، لمتابعة تطورات حالته الصحية وضمان تعافيه الكامل قبل خروجه من المستشفى.

وشهدت الساعات الماضية توافد عدد من الشخصيات الرياضية على غرفة اللاعب للاطمئنان عليه، في مشهد يعكس حالة التضامن والدعم.

وكان من أبرز الزائرين عدد من زملائه في الفريق، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، ومدير الكرة بالنادي وليد صلاح الدين، الذين حرصوا على الوقوف بجانب اللاعب وعائلته خلال هذه الأزمة الصحية المفاجئة.