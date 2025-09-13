قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

أسماء عبد الحفيظ

الفتة المصرية بالخل والثوم واحدة من أشهر الأطباق التقليدية التي ارتبطت بالمناسبات الدينية والعائلية، وخصوصًا عيد الأضحى، حيث لا تكتمل المائدة بدونها إلى جانب اللحم الضاني.

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها 

في هذه الوصفة، سنأخذك خطوة بخطوة لطريقة تحضير الفتة على أصولها، تمامًا كما كانت تُعد في بيوت الجدّات، للشيف سارة الحافظ.

مكونات عمل الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

  • كوب أرز مصري مغسول ومصفى
  • 2 أرغفة خبز بلدي مُحمص ومكسّر
  • 4 فصوص ثوم مهروس
  • 2 ملعقة كبيرة خل أبيض
  • كوب شوربة لحم أو دجاج
  • سمنة بلدي
  • ملح وفلفل أسود
  • صوص طماطم اختياري

خطوات وأسرار الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

  • حمّري الأرز في قليل من السمنة حتى يتحمّص قليلًا ويأخذ لونًا خفيفًا.
  • أضيفي الماء المغلي والملح وغطيه حتى ينضج.
    السر: استخدمي شوربة بدل الماء لمذاق غني.
  • قطّعي الخبز إلى مربعات صغيرة وقلّبيه في سمنة على نار هادئة حتى يصبح مقرمشًا.
    السر: أضيفي رشة كمون صغيرة أثناء التحميص.

الخل والثوم السر الأساسي

  • في طاسة منفصلة، حمّري الثوم في سمنة حتى يصبح ذهبي اللون، ثم أضيفي الخل بسرعة واتركيه يغلي لدقيقة.
    السر: لا تتركي الثوم يحترق؛ الذهبي فقط.
  • في طبق التقديم، ضعي الخبز المحمّص، ثم القليل من الشوربة، ثم طبقة الأرز، ثم صوص الخل والثوم.
  • يمكن إضافة صوص الطماطم الخفيف فوق الوجه حسب الرغبة.

للتقديم

تُقدّم بجانب اللحم المسلوق أو المشوي.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

