الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

الفتة المصرية بالخل والثوم واحدة من أشهر الأطباق التقليدية التي ارتبطت بالمناسبات الدينية والعائلية، وخصوصًا عيد الأضحى، حيث لا تكتمل المائدة بدونها إلى جانب اللحم الضاني.

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

في هذه الوصفة، سنأخذك خطوة بخطوة لطريقة تحضير الفتة على أصولها، تمامًا كما كانت تُعد في بيوت الجدّات، للشيف سارة الحافظ.

مكونات عمل الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

كوب أرز مصري مغسول ومصفى

2 أرغفة خبز بلدي مُحمص ومكسّر

4 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

كوب شوربة لحم أو دجاج

سمنة بلدي

ملح وفلفل أسود

صوص طماطم اختياري

خطوات وأسرار الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

حمّري الأرز في قليل من السمنة حتى يتحمّص قليلًا ويأخذ لونًا خفيفًا.

أضيفي الماء المغلي والملح وغطيه حتى ينضج.

السر: استخدمي شوربة بدل الماء لمذاق غني. قطّعي الخبز إلى مربعات صغيرة وقلّبيه في سمنة على نار هادئة حتى يصبح مقرمشًا.

السر: أضيفي رشة كمون صغيرة أثناء التحميص.

الخل والثوم السر الأساسي

في طاسة منفصلة، حمّري الثوم في سمنة حتى يصبح ذهبي اللون، ثم أضيفي الخل بسرعة واتركيه يغلي لدقيقة.

السر: لا تتركي الثوم يحترق؛ الذهبي فقط. في طبق التقديم، ضعي الخبز المحمّص، ثم القليل من الشوربة، ثم طبقة الأرز، ثم صوص الخل والثوم.

يمكن إضافة صوص الطماطم الخفيف فوق الوجه حسب الرغبة.

للتقديم

تُقدّم بجانب اللحم المسلوق أو المشوي.