طريقة عمل فتة شاورما الدجاج بمذاق شهي

تعد فتة شاورما الدجاج من الاكلات الشهية التى يحبها الكبار والصغار .. فكيف تصنعيها فى المنزل بمذاق شهي؟

نعرض لكم طريقة عمل فتة شاورما الدجاج من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير فتة شاورما الدجاج



صدور دجاج

زبادي

ثوم مفروم

عصير ليمون

زيت زيتون

بصل بودرة

بودرة زنجبيل

كزبرة ناشفة

كمون

بابريكا

ملح

فلفل أسود

للتقديم

أرز أصفر

خبز محمص

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج



في وعاء متوسط ضعي صدور الدجاج بالزبادي والليمون والتوابل وقلبيهم جيدا واتركيهم على الاقل نصف ساعة.

شوحى شاورما الدجاج فى طاسة بها زيت حتى النضج ثم قدميها مع الارز والخبز المحمص وبالهنا والشفا.