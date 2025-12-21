إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، التصدي لعدة حالات بناء مخالف.

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بالاستمرار في التصدي لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملات عن قيام الوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء بتنفيذ إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية (إصلاح زراعي) بمساحة 40 مترًا بعزبة البيضاء قرية شباس الشهداء، وتسليم الأرض لجهة الولاية (الجمعية الزراعية)، وكذا فك شدة خشبية لمنزل مخالف لشروط الترخيص.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية كفر العرب بإزالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 4 × 4 بالبلوك الأبيض، وكذا إزالة أعمدة خرسانية مخالفة.

وجارٍ المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.