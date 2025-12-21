قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
محافظات

إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمود زيدان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، التصدي لعدة حالات بناء مخالف.

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بالاستمرار في التصدي لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملات عن قيام الوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء بتنفيذ إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية (إصلاح زراعي) بمساحة 40 مترًا بعزبة البيضاء قرية شباس الشهداء، وتسليم الأرض لجهة الولاية (الجمعية الزراعية)، وكذا فك شدة خشبية لمنزل مخالف لشروط الترخيص.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية كفر العرب بإزالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 4 × 4 بالبلوك الأبيض، وكذا إزالة أعمدة خرسانية مخالفة.

وجارٍ المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

