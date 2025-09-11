سهلة جدا .. طريقة تخليل الخيار بالخل والثوم

اذا كنتي تودين تقديم مخلل بطريقة سهلة نقدم اليكي وصفة الخيار المخلل بالثوم والخل

المكونات:

½ كيلو خيار صغير (مغسول جيدًا)

4–5 فصوص ثوم (مقطعين نصفين أو مفرومين خشن)

1 كوب خل أبيض

3 أكواب ماء مغلي ومبرد

2 ملعقة كبيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة سكر (اختياري لتوازن الطعم)

½ ملعقة صغيرة شطة حبوب أو فلفل أسود حب (حسب الرغبة)

شبت طازج أو ناشف (اختياري، بيدي نكهة مميزة)

الطريقة:

اغسلي الخيار كويس وانقعيه في ماء بارد نص ساعة علشان يفضل مقرمش.

في برطمان زجاج نظيف، رصي طبقة خيار ثم ضيفي شوية ثوم، وكرري الطبقات.

في بولة اخلطي الماء + الخل + الملح + السكر لحد ما يدوبوا.

صبي الخليط على الخيار في البرطمان لحد ما يتغطى كله.

ممكن تضيفي الشبت والفلفل الأسود أو الشطة حسب ذوقك.

اقفلي البرطمان بإحكام وسيبيه في مكان مظلم أو في المطبخ لمدة 3–5 أيام (حسب درجة حرارة الجو).

بعد ما يتخلل، احتفظي بيه في التلاجة علشان يحافظ على قرمشته.



النتيجة: خيار مقرمش بطعم الخل والثوم، ينفع يتاكل مع كل الأكلات خصوصاً المشويات والطواجن.