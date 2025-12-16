تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من الروابط الخبيثة

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يُعد الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في مصر منذ إنشائه عام 1998، حيث يتولى تنظيم السوق، ومراقبة شركات الاتصالات، ووضع المعايير الفنية، واعتماد أجهزة الاتصالات والإشراف عليها، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وصبّ ذلك في مصلحة المواطن.



وأوضح "إبراهيم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن قطاع الاتصالات شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء في مستوى الخدمات أو سرعات الإنترنت، مشيرًا إلى أن خدمات الاتصالات أصبحت عنصرًا أساسيًا في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب الزيادة الكبيرة في استخدام البيانات.



وأكد أن تحذيرات الجهاز تأتي في إطار حرصه على حماية المستخدمين، لافتًا إلى ضرورة التزام المواطنين بعدد من النصائح الأمنية لضمان الاستخدام الآمن للهواتف المحمولة، من بينها تحديث جميع التطبيقات والبرامج بشكل دوري لتفادي أي ثغرات أمنية، وربط التطبيقات بأرقام الهواتف بطريقة آمنة.



وشدد المتحدث باسم الجهاز، على خطورة فتح الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، موضحًا أن العديد منها قد يكون محاولة لاختراق الهاتف أو يحتوي على برمجيات خبيثة، كما حذر من بعض الإعلانات الإلكترونية التي قد تتضمن فيروسات ضارة.



وأضاف أن تفعيل إعدادات الأمان على الهواتف الذكية أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن ظهور تطبيقات لم يقم المستخدم بتحميلها، أو بطء الهاتف بشكل ملحوظ، أو الاستهلاك غير الطبيعي للبيانات، قد يدل على وجود برامج تعمل في الخلفية بهدف سرقة البيانات أو التلاعب بها، داعيًا المواطنين إلى الانتباه لمثل هذه المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أجهزتهم.