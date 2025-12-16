قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب
حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي
تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من الروابط الخبيثة

هاجر ابراهيم

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يُعد الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في مصر منذ إنشائه عام 1998، حيث يتولى تنظيم السوق، ومراقبة شركات الاتصالات، ووضع المعايير الفنية، واعتماد أجهزة الاتصالات والإشراف عليها، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وصبّ ذلك في مصلحة المواطن.


وأوضح "إبراهيم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن قطاع الاتصالات شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء في مستوى الخدمات أو سرعات الإنترنت، مشيرًا إلى أن خدمات الاتصالات أصبحت عنصرًا أساسيًا في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب الزيادة الكبيرة في استخدام البيانات.


وأكد أن تحذيرات الجهاز تأتي في إطار حرصه على حماية المستخدمين، لافتًا إلى ضرورة التزام المواطنين بعدد من النصائح الأمنية لضمان الاستخدام الآمن للهواتف المحمولة، من بينها تحديث جميع التطبيقات والبرامج بشكل دوري لتفادي أي ثغرات أمنية، وربط التطبيقات بأرقام الهواتف بطريقة آمنة.


وشدد المتحدث باسم الجهاز، على خطورة فتح الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، موضحًا أن العديد منها قد يكون محاولة لاختراق الهاتف أو يحتوي على برمجيات خبيثة، كما حذر من بعض الإعلانات الإلكترونية التي قد تتضمن فيروسات ضارة.


وأضاف أن تفعيل إعدادات الأمان على الهواتف الذكية أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن ظهور تطبيقات لم يقم المستخدم بتحميلها، أو بطء الهاتف بشكل ملحوظ، أو الاستهلاك غير الطبيعي للبيانات، قد يدل على وجود برامج تعمل في الخلفية بهدف سرقة البيانات أو التلاعب بها، داعيًا المواطنين إلى الانتباه لمثل هذه المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أجهزتهم.

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

محافظ الغربية

لتحسين الخدمات للمواطنين.. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لبسيون

محافظ الغربية

قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق الاقتراع.. محافظ الغربية يتفقد لجان الإعادة بكفر الزيات ويعلن الجاهزية الكاملة لـ642 لجنة انتخابية

وزير الثقافة: الوزارة تحرص على دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي اليومي

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

