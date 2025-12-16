تحديثات جديدة لتحسين سهولة استخدام هواتف أندرويد لذوي الاحتياجات

تستعرض منصة PhoneArena حزمة تحديثات جديدة أطلقتها جوجل لجعل هواتف أندرويد أكثر سهولة في الاستخدام، حيث تركز الشركة على مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن أندرويد 16 لتحسين تجربة المستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية، مع استفادة الجميع من هذه التحسينات اليومية.​

تحديثات أندرويد 16: شمولية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وأكدت PhoneArena أن جوجل تستخدم نماذج Gemini لتقديم تجربة أكثر ذكاءً داخل كاميرا بيكسل وخواص الوصول، مع وصف هذه الحزمة بأنها «انتصار كبير للشمولية».

وأشارات المنصة إلى أن هذه التحديثات تأتي كجزء من إصدار ديسمبر لأندرويد 16، الذي يقدم تحسينات واسعة في سهولة الوصول، وإدارة الإشعارات، وتخصيص الواجهة.​

Guided Frame: الكاميرا تصف المشهد بالصوت

تشرح PhoneArena أن ميزة Guided Frame حصلت على ترقية مدعومة بـ Gemini، فبدل الاكتفاء بتنبيه المستخدم لمكان الوجه في الكادر، بات النظام يقدم وصفًا صوتيًا غنيًا للمشهد، مثل: «فتاة ترتدي قميصًا أصفر تجلس على الأريكة».

وتساعد هذه الميزة المستخدمين ضعاف البصر أو المكفوفين على التقاط صور أكثر دقة وثقة، مع فهم السياق البصري أمام العدسة دون الحاجة لرؤية الشاشة فعليًا.​

Expressive Captions: ترجمة العواطف إلى نص

توضح PhoneArena أن جوجل توسّع مفهوم الترجمات النصية التقليدية عبر ميزة Expressive Captions، التي تضيف مؤشرات تعبيرية مثل "فرح" أو "يتنهد" أو توصيف شدة الصوت ضمن الترجمة.

و أكدالتقارير أن هذه الميزة ستصل أيضًا إلى يوتيوب لمقاطع الفيديو الإنجليزية، بحيث يحصل المستخدمون الصم أو ضعاف السمع على سياق عاطفي أك richer بدلاً من نص «جاف» لا ينقل نبرة المتحدث أو جو المحتوى.​

TalkBack وVoice Access

واشارات النصة التقنية PhoneArena إلى أن خدمة TalkBack حصلت على إيماءة جديدة تتيح بدء الإملاء في Gboard عبر النقر المزدوج بإصبعين، ما يسهل الكتابة على المستخدمين الذين يعتمدون على قارئ الشاشة.

وفي المقابل، أصبح بإمكان المستخدمين تشغيل Voice Access صوتيًا بعبارة «Hey Google, start Voice Access»، مع تحسين التعرف على علامات الترقيم والأوامر، وإضافة دعم للغة اليابانية، ما يوسّع من انتشار التحكم الصوتي الحقيقي في النظام.​

تحسين تجربة الماوس وأجهزة السمع

تلفت PhoneArena إلى أن جوجل قدّمت تحسينات لميزة AutoClick لمن يستخدمون الماوس على هواتفهم، حيث بات بالإمكان ضبط زمن التوقف قبل النقر، واختيار أفعال مثل النقر الأيمن، أو السحب، أو التمرير دون ضغط فعلي على الأزرار.

كما صار بإمكان مستخدمي أجهزة السمع المدعومة الاستفادة من Fast Pair للاتصال السريع والسلس مع هواتف أندرويد، ما يقلل الخطوات اليدوية المعقدة عند الاقتران الأول أو تبديل الأجهزة.​

توسع الوضع الداكن وتحسينات التباين

تشير تفاصيل تحديث ديسمبر إلى أن الوضع الداكن الموسّع في أندرويد 16 أصبح قادراً على تعتيم معظم التطبيقات بشكل أكثر اتساقًا، ما يحسن القراءة لضعاف البصر ويقلل إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة.

ويضيف النظام تحسينات على مستوى التباين وعرض النص في العديد من عناصر الواجهة، بما يتوافق مع إرشادات الوصول الحديثة التي تروّج لها جوجل لمطوري تطبيقات أندرويد.​

لماذا هذه التحديثات مهمة لسوق أندرويد؟

تختتم PhoneArena تحليلها بالتأكيد على أن حزمة التسهيل هذه لا تخدم فقط شريحة مستخدمين محددة، بل ترفع مستوى تجربة أندرويد للجميع عبر جعل التحكم الصوتي، والتعليقات المرئية والنصية، والتعامل مع الأجهزة الطرفية أكثر سهولة ومرونة.

وتعتبر المنصة أن ربط هذه المزايا بالذكاء الاصطناعي في أندرويد 16 يمهّد لمرحلة يصبح فيها «الوصول» ليس مجرد إعداد في قائمة النظام، بل جزءًا مدمجًا في طريقة تفاعل الهاتف مع المستخدم وحول المستخدم.​