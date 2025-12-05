قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم
ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث ضخم من وان بلس .. أندرويد 16 يصل لهذا الهاتف الرائد

OnePlus 11
OnePlus 11
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة وان بلس OnePlus، بإطلاق تحديث OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16 لهاتف OnePlus 11 الذي تم إطلاقه عام 2023، مواصلة بذلك سلسلة التحديثات لهواتفها السابقة مثل OnePlus 13 وOnePlus 12 وOnePlus Open.

تفاصيل التحديث

التحديث متاح حاليا فقط للوحدات المباعة في الهند، وسيصل عبر الهواء OTA بالرقم البنائي CPH2447_16.0.1.300(EX01). ويبلغ حجم التحديث 3.58 جيجابايت.

كما هو معتاد في تحديثات وان بلس، يتم إطلاق التحديث بشكل تدريجي، لذلك قد لا يحصل جميع مالكي OnePlus 11 في الهند على إشعار التحديث فورا. 

مميزات وتغييرات التحديث

قائمة التغييرات لهذا التحديث ضخمة، كما حدث مع بقية هواتف وان بلس عند الانتقال إلى OxygenOS 16، ويشمل التحديث تحسينات على الأداء، واجهة المستخدم، النظام الأمني، وإضافة ميزات جديدة لتعزيز تجربة المستخدم. 

OnePlus 11

مواصفات OnePlus 11

تشمل مواصفات الهاتف الرئيسية ما يلي:

- التصميم والشاشة: وحدة كاميرا دائرية من الفولاذ المقاوم للصدأ، ظهر زجاجي بألوان الأخضر والأسود، يتميز بإطار معدني وكاميرا ثقب في الشاشة

- أبعاد الهاتف: تبلغ 163.1 × 74.1 × 8.53 ملم ويزن حوالي 205 جرام

- الشاشة، يتميز OnePlus 11 بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Fluid AMOLED، بدقة 1440 × 3216 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتحتوي على طبقة حماية Gorilla Glass Victus، مع مستشعر بصمة تحت الشاشة

- الكاميرا: يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS، مصحوبة بعدسة عريضة جدا بدقة 48 ميجابكسل بزوايا 115 درجة، وعدسة بورتريه بدقة 32 ميجابكسل مع تكبير بصري 2x، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل

- البطارية والشحن: يحزم الهاتف بطارية 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات (يتيح شحن الهاتف بالكامل خلال 25 دقيقة)

- المعالج: يعمل الهاتف بـ Snapdragon 8 Gen 2

- الذاكرة: يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت رام مع نظام إدارة متقدم، مع نظام تبريد Cryo-velocity VC Cooling

- التخزين: يأتي الهاتف بسعة 128 أو 256 جيجابايت

