مش كل الأعشاب مفيدة.. خبير تغذية يوجه تحذيرا للمواطنين

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، أن الأعشاب ليست جميعها مفيدة كما يعتقد البعض، بل هناك أعشاب سامة وخطيرة تستدعي دراسات دقيقة في علم الفارماكولوجي، قائلًا: "ليس كل نبات صالح للاستخدام في كل أجزائه، فهناك نبات نأخذ منه الورق فقط، وآخر نستخدم جذره أو زهوره أو ثماره، وإلا تحوّل من علاج إلى ضرر بالغ".

وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة “صدى البلد” :" خطورة الأعشاب تكمن في استغلال جهل الناس، حيث ينساق الكثيرون وراء الوصفات الشعبية دون وعي علمي، مؤكدًا أن احترام التخصص ضرورة، وأن الاستماع للمتخصصين هو الطريق الصحيح لتجنب المخاطر الصحية.

وتابع:" أخطر ما يواجه المجتمع اليوم هو الانسياق وراء البدع والهرطقات التي تنتشر عبر الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هذه الظاهرة نتاج خطير لما أسماه "سياسة القطيع".

وأكمل :" المشكلة تكمن في أن الجميع يتحدث في كل شيء دون تخصص، سواء في الدين أو السياسة أو الطب أو حتى التغذية، مضيفًا: "لدينا ملايين العلماء في كل مجال، الكل يدّعي المعرفة، وهذه السلبية هي التي تصنع الترندات".

وختم حديثه قائلًا: "من فضلكم شغّلوا عقولكم، نحن أصحاب حضارة عمرها آلاف السنين، فلا يجوز أن نسير وراء سياسات القطيع كأننا مجتمعات بدائية، بينما المفترض أن نكون قدوة في التفكير والعلم".