مع بدء العام الدراسي الجديد| اتحاد أمهات مصر يطالب بالاهتمام بتغذية الطلاب

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا أكدت خلاله أن الاتحاد يحرص دائمًا على توعية أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد بأهمية الاهتمام بصحة الأبناء وتغذيتهم السليمة قبل الذهاب إلى المدرسة.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أنها تنصح الأهالي بضرورة تقديم وجبة إفطار صحية ومتوازنة في الصباح، حتى لو كانت بسيطة، مثل كوب لبن مع ثمرة فاكهة أو ساندوتش صغير، حفاظًا على صحة الطلاب ومنع تعرضهم لأي هبوط في الدورة الدموية، ولزيادة تركيزهم خلال الحصص الدراسية.

كما أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، على ضرورة إعداد لانش بوكس صحي ليلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نشاط الطلاب، مشددة على ضرورة أن يحتوي على خضروات طازجة، ثمرة فاكهة أو عصير طبيعي غير مُحلّى، مع مصدر بروتين صحي مثل البيض أو الجبن، مع الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمأكولات الجاهزة لما لها من أضرار صحية على المدى البعيد.

كما أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور علي أهمية تزويد الأبناء بزجاجة مياه نظيفة مطابقة للمواصفات الصحية وحثهم على شرب الماء بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بتنظيم ساعات النوم والنوم المبكر لتجنب الإرهاق وضمان التركيز داخل الفصل.

و دعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور إلى توعية الأبناء بالنظافة الشخصية، خاصة غسل اليدين واستخدام المناديل بانتظام للحفاظ على صحتهم وصحة زملائهم طوال اليوم الدراسي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025

موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026