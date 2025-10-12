أحمد موسى: الدور المصري حاسم في وقف الحرب.. وأهالي غزة وجدوا الشمال مدمرًا بالكامل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر كان لها دور محوري وكبير في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ بداية الحرب، سواء عبر التحركات السياسية أو الاتصالات المباشرة مع جميع الأطراف المعنية، بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم.

حماية المدنيين وإيصال المساعدات

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة قناة صدى البلد، أن القيادة المصرية تحركت على مدار الساعة من أجل حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن العالم كله يشهد اليوم على الدور الوطني والإنساني الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الواقع في شمال قطاع غزة مأساوي بعد توقف القتال، موضحًا أن آلاف العائلات التي عادت إلى منازلها وجدت مشهدًا صادمًا، حيث نحو 50 ألف منزل تم تدميرهم بالكامل، مضيفًا أن أحد المواطنين الفلسطينيين روى أنه حين عاد إلى منزله لم يجد سوى “عمودين فقط”، ومع ذلك أصر على البقاء في المكان بعد حرمان دام أكثر من عام ونصف.

وتابع موسى قائلاً إن شعب فلسطين لديه حب كبير للحياة، مضيفًا: “على الرغم من الدمار والظروف القاسية، إلا أن الفلسطينيين يعودون ليبنوا من جديد، متمسكين بأرضهم وإيمانهم بأن الحياة تستحق أن تُعاش”.

إعادة الإعمار واستعادة الأمل

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في كل مراحل نضاله، وأن ما تحقق من وقف لإطلاق النار هو بداية الطريق نحو إعادة الإعمار واستعادة الأمل لأهالي غزة.