أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي من شرم الشيخ مع انطلاق قمة السلام

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن مصر مقبلة على حدث عالمي كبير مع انطلاق قمة السلام غدًا بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن العالم كله يتجه أنظاره نحو المدينة الساحرة التي ستصبح غدًا محور الحديث في وسائل الإعلام الدولية.

القيادة السياسية المصرية

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن مصر تتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا، وتظل ثابتة على موقفها المبدئي الداعي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية كانت دائمًا صاحبة مبادرات حقيقية لترسيخ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأضاف: “بصوا على شرم الشيخ.. شوفوا الإعلام العالمي كله هناك، كل القنوات والصحف والمراسلين بدأوا يتجهوا للمدينة منذ إعلان موعد القمة”، موضحًا أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي.

القمم والمؤتمرات الدولية

وأشار أحمد موسى، إلى أن مدينة شرم الشيخ اعتادت أن تكون منصة للحوار والسلام، حيث استضافت العديد من القمم والمؤتمرات الدولية الكبرى، من مؤتمرات المناخ إلى اللقاءات السياسية والاقتصادية المهمة، لتؤكد مصر من جديد أنها أرض السلام ورسالتها للعالم هي الحوار لا الصراع.

واختتم موسى حديثه قائلاً إن المشهد العالمي غدًا سيكون من شرم الشيخ، في لحظة فارقة تعكس المكانة التي وصلت إليها مصر سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا على الساحة الدولية.