بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الأحد.

المستجدات في الساحة الإقليمية

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

كما أنه من المقرر أن ينتناول الإعلامي أحمد موسى خلال الحلقة حادث أمس الذي وقع بمدينة شرم الشيخ، كما سيتم تناول أبرز الملفات المطروحة على هامش قمة السلام المقرر عقدها غدا الاثنين بمدينة السلام شرم الشيخ.

https://www.twitch.tv/elbaladtv