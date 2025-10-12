قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا
29 مرة خلال عام.. إثيوبيا تتعرض لهزتين أرضيتين اليوم
أحمد حسن يكشف عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي توروب..تفاصيل
وزير الأوقاف: إعادة انتخاب مصر رئيسا لمجلس منظمة العمل العربية يعكس مكانتها
ستاد القاهرة يتزين استعدادًا لفرحة الصعود لكأس العالم| صور خاصة
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الأحد.

المستجدات في الساحة الإقليمية

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

كما أنه من المقرر أن ينتناول الإعلامي أحمد موسى خلال الحلقة حادث أمس الذي وقع بمدينة شرم الشيخ، كما سيتم تناول أبرز الملفات المطروحة على هامش قمة السلام المقرر عقدها غدا الاثنين بمدينة السلام شرم الشيخ.

https://www.twitch.tv/elbaladtv

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى شرم الشيخ الإخوان جماعة الإخوان

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

حملات نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بإمبابة

محافظة الجيزة توجه حملات نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بإمبابة

صحة المنيا: فحص أكثر من 279 ألف تلميذ بالمدارس ضد البلهارسيا

صحة المنيا: فحص 279 ألف تلميذ بالمدارس ضد البلهارسيا

محكمة أسوان الإبتدائية

أسوان .. 39 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بـ 4 دوائر

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

