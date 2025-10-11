ادفن نفسك يا محمد يا ناصر.. أحمد موسى يهاجم عناصر إخوانية تشوه دور مصر تجاه فلسطين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يقومون بتشويه دور مصر تجاه فلسطين وقطاع غزة ويهاجمونها.

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الإخوان والإسرائيليون واحد، ويتبعون نفس الأجندة».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «بلدنا ومؤسساتنا هي التي حمت فلسطين، ومنعت التهجير، وأوقفت الإبادة، وتنظيم الإخوان الإرهابي هو من يخون فلسطين».

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من المنشورات التي نشرها عناصر إخوانية وإسرائيلية، يقومون فيها بتشويه مصر ومؤسساتها، والإساءة إلى دورها تجاه فلسطين.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: «بقول للإخواني الإرهابي محمد ناصر: ادفن نفسك، وما يحدث اليوم يرد على كل من تآمر على مصر».