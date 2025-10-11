موقفنا ثابت وواضح.. تعليق قوي من أحمد موسى على نجاح مصر في وقف إطلاق النار بغزة

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر وكافة مؤسسات الدولة، إلى جانب وزارتي الخارجية والمخابرات العامة المصرية، تقديرًا لدورهم في منع تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن موقف مصر منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم كان ثابتًا وواضحًا، مؤكّدًا أن رسالة القاهرة كانت واحدة: رفض التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية موقف وجودي وثابت.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي هو أكثر رؤساء العالم إجراءً للاتصالات واللقاءات من أجل دعم القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، مؤكدًا أن مصر حافظت على ثوابتها رغم كل الادعاءات والشائعات والمضايقات.

وأشار أحمد موسى إلى أن ثمار جهود الرئيس السيسي بدأت تتجلى اليوم في الحفاظ على القضية الفلسطينية، معربًا عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دوره ورغبته في إرساء السلام ووقف الحرب في غزة، لافتًا إلى أن يوم الاثنين المقبل سيشهد قمة عالمية بمشاركة الرئيس الأمريكي.

وأوضح موسى أن الرئيس الأمريكي منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يحرص على الإشادة بدور مصر والرئيس السيسي في الوصول إلى هذه المرحلة.

وتابع: قمة عالمية برئاسة مصر والولايات المتحدة ستعقد يوم الاثنين المقبل في شرم الشيخ، مؤكدًا أن كافة الغرف الفندقية بالمدينة محجوزة بالكامل، في ظل توافد وسائل الإعلام الدولية لتغطية القمة التي تُعد الأهم خلال الـ20 عامًا الأخيرة.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مفاوضين على أعلى مستوى نجحوا في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن نجاح القاهرة يعكس ثقلها ودورها المحوري في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة