لم ولن نتخلى عن فلسطين.. أحمد موسى: أعلام مصر مرفوعة في كل مكان بغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أعلام مصر مرفوعة في كل مكان في قطاع غزة، ومصر لها دور وجودي وتاريخي تجاه فلسطين .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك من حاول أن يشكك في مصر ودورها في دعم القضية الفلسطينية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لم ولن نتخلى عن دعم فلسطين والقضية الفلسطينية والقيادة السياسية تحملت التخوين وحملات التشويه ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر لم تتراجع عن دورها في دعم القضية الفلسطينية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر بلد محترمة وشريفة وعندما نتعرض لهجمات بنشتغل اكتر ".

