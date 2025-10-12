قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير مروّع بطريق القصير
الدفعة الـ49 من المساعدات الإنسانية تتحرك نحو معبر كرم أبوسالم جنوب رفح
المساعدات المصرية الإنسانية الموجهة إلى غزة تشمل مواد غذائية وإغاثية
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
تصعيد جديد .. الاحتلال الإسرائيلي يُشن هجمات على حزب الله داخل الأراضي اللبنانية
دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم
وزير الخارجية الإيراني: لا ثقة بإسرائيل وأمريكا في التزامات غزة.. ولا محادثات تتجاوز الملف النووي
نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة
لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس
تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو
سعر الدولار اليوم 12-10-2025
عمرو الحديدي يُهاجم مدافع الأهلي : النادي لم يستفد من خدماته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: السيسي أكثر رئيس على مستوى العالم عقد لقاءات من أجل فلسطين..وحماس: مصر حاضرة من اليوم الأول للحرب في المسار التفاوضي وإدخال المساعدات| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف هذا العام زراعة 3.5 مليون فدان من القمح، بزيادة قدرها 400 ألف فدان عن العام الماضي، الذي شهد زراعة 3.1 مليون فدان، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم.


انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو
دخل المطرب خالد عجاج، في نوبة بكاء، أثناء أداء أغنية "الست دي أمي" على الهواء مباشرة، ولم يتمالك نفسه وذرفت عيناه من الدموع.


حماس: لن نتواجد في شرم الشيخ الساعات المقبلة.. وطلبنا عقد لقاء مباشر مع فتح
كشف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، أن حركة حماس لن تحضر إلى شرم الشيخ لتوقيع الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، قائلاً: "حركة حماس، وعبر وفدها التفاوضي، مكثت عدة أيام في مدينة شرم الشيخ إبان التفاوض غير المباشر بالتنسيق مع الوسطاء، ولا يوجد ترتيب لوجودنا في هذا التوقيع ولكن  نتواجد في المراحل اللاحقة".


حماس: مصر حاضرة من اليوم الأول للحرب في المسار التفاوضي وإدخال المساعدات
قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، إنه بعد عامين من حرب إبادة عاشها الشعب الفلسطيني، هناك تطلع مع قرب توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار لأن تكون بداية جديدة لمرحلة تحمل في طياتها بصيصًا من الأمل حتى ينال شعب فلسطين حقه الذي هو أهله وجدير به.

بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: حركنا 100 شاحنة لنقل الفلسطينيين لشمال غزة
 

أكد محمد منصور المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن مصر هي كلمة السر في دعم أهالي قطاع غزة .

لم ولن نتخلى عن فلسطين.. أحمد موسى: أعلام مصر مرفوعة في كل مكان بغزة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  أعلام مصر مرفوعة في كل مكان في قطاع غزة، ومصر لها دور وجودي وتاريخي تجاه فلسطين .

رفضنا التهجير .. أحمد موسى: السيسي أكثر رئيس على مستوى العالم عقد لقاءات من أجل فلسطين
علق الإعلامي أحمد موسى، على التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة  وإدخال المساعدات .


نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من الاحتلال حتى الآن
قال ناصر قوس، مدير نادي الأسير الفلسطيني، إنه حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هي الأعداد التي سيتم الإفراج عنها خلال هذه الصفقة، وما علمناه أن عدد كبير من الأسرى اتصلوا بذويهم وأخبروهم بأنه سيتم الإفراج عنهم هذه الليلة إما إلى قطاع غزة أو إلى مصر.


وزير الأشغال الفلسطيني: الحكومة أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة
قال عاهد فائق بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إن الحكومة أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تشمل جميع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة التي قدمت خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية المتضررة بشدة.

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو فلسطين احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

الأمطار

خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

ترشيحاتنا

الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس

حان موعد العمل الجدّي مع مصر.. فلسطيني يحتفل بدور «أم الدنيا» بعد إرسال المساعدات

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية وافتتاح مبنى التعليم المسيحي بالخصوص

بالصور

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد