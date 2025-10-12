أحمد موسى: السيسي أكثر رئيس على مستوى العالم عقد لقاءات من أجل فلسطين..وحماس: مصر حاضرة من اليوم الأول للحرب في المسار التفاوضي وإدخال المساعدات| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف هذا العام زراعة 3.5 مليون فدان من القمح، بزيادة قدرها 400 ألف فدان عن العام الماضي، الذي شهد زراعة 3.1 مليون فدان، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم.



انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو

دخل المطرب خالد عجاج، في نوبة بكاء، أثناء أداء أغنية "الست دي أمي" على الهواء مباشرة، ولم يتمالك نفسه وذرفت عيناه من الدموع.



حماس: لن نتواجد في شرم الشيخ الساعات المقبلة.. وطلبنا عقد لقاء مباشر مع فتح

كشف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، أن حركة حماس لن تحضر إلى شرم الشيخ لتوقيع الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، قائلاً: "حركة حماس، وعبر وفدها التفاوضي، مكثت عدة أيام في مدينة شرم الشيخ إبان التفاوض غير المباشر بالتنسيق مع الوسطاء، ولا يوجد ترتيب لوجودنا في هذا التوقيع ولكن نتواجد في المراحل اللاحقة".



حماس: مصر حاضرة من اليوم الأول للحرب في المسار التفاوضي وإدخال المساعدات

قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، إنه بعد عامين من حرب إبادة عاشها الشعب الفلسطيني، هناك تطلع مع قرب توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار لأن تكون بداية جديدة لمرحلة تحمل في طياتها بصيصًا من الأمل حتى ينال شعب فلسطين حقه الذي هو أهله وجدير به.

بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: حركنا 100 شاحنة لنقل الفلسطينيين لشمال غزة



أكد محمد منصور المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن مصر هي كلمة السر في دعم أهالي قطاع غزة .

لم ولن نتخلى عن فلسطين.. أحمد موسى: أعلام مصر مرفوعة في كل مكان بغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أعلام مصر مرفوعة في كل مكان في قطاع غزة، ومصر لها دور وجودي وتاريخي تجاه فلسطين .

رفضنا التهجير .. أحمد موسى: السيسي أكثر رئيس على مستوى العالم عقد لقاءات من أجل فلسطين

علق الإعلامي أحمد موسى، على التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات .



نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من الاحتلال حتى الآن

قال ناصر قوس، مدير نادي الأسير الفلسطيني، إنه حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هي الأعداد التي سيتم الإفراج عنها خلال هذه الصفقة، وما علمناه أن عدد كبير من الأسرى اتصلوا بذويهم وأخبروهم بأنه سيتم الإفراج عنهم هذه الليلة إما إلى قطاع غزة أو إلى مصر.



وزير الأشغال الفلسطيني: الحكومة أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة

قال عاهد فائق بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إن الحكومة أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تشمل جميع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة التي قدمت خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية المتضررة بشدة.