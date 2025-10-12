قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية.. ونتنياهو يواجه مرحلة تكسير عظام
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
بشير عبد الفتاح: قمة شرم الشيخ للسلام تم التحضير لها في وقت وجيز

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قمة شرم الشيخ للسلام تم التحضير لها في وقت وجيز، إلا أنها اكتسبت زخمًا عالميًا غير مسبوق نظرًا لأنها تمثل لحظة حاسمة لإنهاء واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن الجهود المصرية الجبارة هي التي قادت إلى هذا النجاح الكبير في مسار التهدئة ووقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن باب المفاجآت ما زال مفتوحًا خلال القمة، خاصة في ظل شخصية الرئيس الأمريكي المتقلبة، والتي قد تؤدي إلى حضور شخصيات غير متوقعة مثل نتنياهو أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو حتى الرئيس الإيراني.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي ألمح من البيت الأبيض إلى إمكانية مد جسور الحوار مع إيران بعد الضربتين الأمريكية والإسرائيلية، في إشارة إلى احتمال ضم طهران إلى مسار السلام الإبراهيمي.

وأشار عبد الفتاح إلى أن القمة تناقش السلام في الشرق الأوسط بشكل شامل، وليس فقط الوضع في غزة، لافتًا إلى أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل تم توقيعه بالفعل يوم الخميس الماضي كمرحلة أولى، وأن ما يجري في شرم الشيخ هو احتفال وإطلاق لمسار السلام الأوسع.

وفي ما يتعلق بغياب كل من نتنياهو وأبو مازن عن القمة، أوضح عبد الفتاح أن غيابهما يحمل رسائل سياسية واضحة، أبرزها أن بعض القضايا الجوهرية لم تُحسم بعد، مثل دور السلطة الفلسطينية بعد الحرب وملف حل الدولتين الذي لم يكن واضحًا في خطة ترامب، مضيفًا أن نتنياهو لا يرغب في منح السلطة الفلسطينية شرعية سياسية إضافية بحضوره إلى جانبها في المؤتمر.

كما توقع عبد الفتاح أن تشهد المراحل المقبلة مطبات تفاوضية حقيقية، مؤكدًا أن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها بسهولة بعد فقدانها أهم أوراق التفاوض عقب تسليم الأسرى، إذ تعتبر الاحتفاظ بقوتها العسكرية جزءًا من ضمان حضورها السياسي في مشهد ما بعد الحرب.

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

الحريق

السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالقليوبية

أبطال المنتخب

بمشاركة أبطال كفر الشيخ.. منتخب مصر البارالمبي يفوز على الهند ببطولة العالم للطائرة

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يوجه بالتيسير على المستثمرين لزيادة فرص العمل

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

