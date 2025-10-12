شيحة يوضح أسباب اختيار القبطان ولاء حافظ عضوا بالشيوخ

قدم الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، التهنئة للقبطان ولاء حافظ أمين أمانة متحدي الإعاقة في أمانة الإسماعيلية، بمناسبة ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

وكان الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، أبدى سعادته البالغة لتفضل القيادة السياسية تعيين القبطان ولاء حافظ عضوًا بمجلس الشيوخ لافتًا النظر أن هذا الاختيار تتويج للنجاحات التي حققها ولازال على مختلف الاصعدة المحلية والخارجية، وأن سيرته الذاتية العطرة متميزة للغاية وهي على النحو التالي:

أولًا : "المؤهلات "

نقيب بحري بالمعاش " ربان" ولاء عباس حافظ مواليد أغسطس 1979 حاصل على بكالوريوس الدراسات البحرية، وشهادة ربان أعالي البحار وخدم بالقوات البحرية حتى الإحالة للمعاش 2010، حاصل على شهادة من موسوعة جنيس للأرقام القياسية 2015 طوال مدة بقاءه تحت الماء للبحر المفتوح وأخرى 2020 لأكبر كلمة سلام بعدد 501 لايف جاكت، وحاصل على موسوعة جينس لأطول مدة بقاء تحت الماء لأول مصاب شلل رباعي في العالم، وحاصل على الدبلومة المهنية في الدفاع وحقوق الإنسان والتحكيم الدولي والتمثيل التجاري الدبلوماسي والتدريب لتعديل السلوك وتدريب المدربين tjt.

ثانيا: " الدورات التدريبية والفرق"

حاصل على فرق الصاعقة البحرية الضفادع البشرية، وصيانة وإصلاح محركات الخارج وقائد لنش سريع طراز فوكس وقائد فصائل وسرايا ومكافحة إرهاب والقرصنة على السفن وحراسات شخصيات هامة واسعافات أولية ومكافحة حرائق وحوكمة ومكافحة الفساد.

ثالثا:"الخدمة بالقوات البحرية "

الخدمة على الوحدات البحرية بأعالي البحار لمدة سبع سنوات، والقيام بأعمال التدريب العملي والنظري لجماعات الصاعقة البحرية والوحدات الخاصة وغيرها من مهام أخرى.

رابعا: "الوظائف السابقة والحالية"

ضابط بالقوات الخاصة البحرية وربان سفينة سلسبيل "سابقًا" و"حاليًا " كبير مرشدين بهيئة قناة السويس من 2012 وحتى الآن، ورئيس مجلس إدارة جمعية ساند لتنمية المجتمع، وأمين أمانة متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، ونائب رئيس لجنة حقوق ذوي الهمم باتحاد المستثمرات العرب، ومدرب غوص ومدرب بالمحاكاة بهيئة قناة السويس، ومستشار خبير في المنازعات البحرية والتحكيم الدولي ودبلوماسي خاص وعلاقات دبلوماسية والعليا لحقوق الانسان، وعضو الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد والإرهاب وحقوق الإنسان ودعم مؤسسات الجيش والشرطة وهيئة الدفاع وحقوق الإنسان وأخصائي تعديل السلوك.