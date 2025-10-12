قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
منتخب مصر لرجال الهوكي يفوز على نيجيريا 6-3 بالبطولة الأفريقية بالإسماعيلية
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من خطورة أزمة المياه.. ومصر لديها خطط استراتيجية لحماية أمنها المائي
للتحاور معهم.. رئيس جامعة الأزهر يقرر إنشاء مجلس شهري للطلاب الوافدين
لقطات من وصول المنتخب الوطني إلي ستاد القاهرة إستعداداً لمواجهة غينيا..شاهد
النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول معركة الأسلحة البيضاء بميدان الحصري
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي
تفاصيل اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المعارضين لسياسات عبدالسند يمامة
شيحة يوضح أسباب اختيار القبطان ولاء حافظ عضوا بالشيوخ

الإسماعيلية انجي هيبة

قدم الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، التهنئة للقبطان ولاء حافظ أمين أمانة متحدي الإعاقة في أمانة الإسماعيلية، بمناسبة ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

وكان الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، أبدى سعادته البالغة لتفضل القيادة السياسية تعيين القبطان ولاء حافظ عضوًا بمجلس الشيوخ لافتًا النظر أن هذا الاختيار  تتويج للنجاحات التي حققها ولازال على مختلف الاصعدة المحلية والخارجية، وأن سيرته الذاتية العطرة متميزة للغاية وهي على النحو التالي:

أولًا : "المؤهلات "

نقيب بحري بالمعاش " ربان" ولاء عباس حافظ مواليد أغسطس 1979 حاصل على بكالوريوس الدراسات البحرية، وشهادة ربان أعالي البحار وخدم بالقوات البحرية حتى الإحالة للمعاش 2010، حاصل على شهادة من موسوعة جنيس للأرقام القياسية 2015 طوال مدة بقاءه تحت الماء للبحر المفتوح وأخرى 2020 لأكبر كلمة سلام بعدد 501 لايف جاكت، وحاصل على موسوعة جينس لأطول مدة بقاء تحت الماء لأول مصاب شلل رباعي في العالم، وحاصل على الدبلومة المهنية في الدفاع وحقوق الإنسان والتحكيم الدولي والتمثيل التجاري الدبلوماسي والتدريب لتعديل السلوك وتدريب المدربين tjt.

ثانيا:  " الدورات التدريبية والفرق"

حاصل على فرق الصاعقة البحرية الضفادع البشرية، وصيانة وإصلاح محركات الخارج وقائد لنش سريع طراز فوكس وقائد فصائل وسرايا ومكافحة إرهاب والقرصنة على السفن وحراسات شخصيات هامة واسعافات أولية ومكافحة حرائق وحوكمة ومكافحة الفساد.

ثالثا:"الخدمة بالقوات البحرية "
الخدمة على الوحدات البحرية بأعالي البحار لمدة سبع سنوات، والقيام بأعمال التدريب العملي والنظري لجماعات الصاعقة البحرية والوحدات الخاصة وغيرها من مهام أخرى.

رابعا:  "الوظائف السابقة والحالية"

ضابط بالقوات الخاصة البحرية وربان سفينة سلسبيل "سابقًا" و"حاليًا " كبير مرشدين بهيئة قناة السويس من 2012 وحتى الآن، ورئيس مجلس إدارة جمعية ساند لتنمية المجتمع، وأمين أمانة متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، ونائب رئيس لجنة حقوق ذوي الهمم باتحاد المستثمرات العرب، ومدرب غوص ومدرب بالمحاكاة بهيئة قناة السويس، ومستشار خبير في المنازعات البحرية والتحكيم الدولي ودبلوماسي خاص وعلاقات دبلوماسية والعليا لحقوق الانسان، وعضو الاتحاد الوطني لمكافحة الفساد والإرهاب وحقوق الإنسان ودعم مؤسسات الجيش والشرطة وهيئة الدفاع وحقوق الإنسان وأخصائي تعديل السلوك.

الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

