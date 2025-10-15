قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
محافظات

بعثة المصري تصل مطار معتيقة استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

بعثة المصري تصل مطار معتيقة استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
بعثة المصري تصل مطار معتيقة استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
محمد الغزاوى

وصلت بعثة النادي المصري  اليوم الأربعاء الي مطار معتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام مضيفه فريق الاتحاد الليبي  والمقرر إقامتها في الثامنة مساء  بعد غدا الجمعة  - السابعة بتوقيت طرابلس -  على ستاد طرابلس الدولي   ضمن مباريات ذهاب  الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وتضم البعثة 

بعثة المصري تصل مطار معتيقة استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

و يترأس البعثة الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول  - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي  نبيل الكوكي وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات ، علما بأن الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى ليبيا قبل نحو  يومين وذلك بصحبة مدرب الفريق قيس بن مخلوف وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة الاتحاد الليبي بذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفيدرالية

كان التونسي نبيل الكوكي ، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري اعلن عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى ليبيا استعدادًا  لمباراته أمام مضيفه فريق الاتحاد الليبي  بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثالثة والعشرين.


وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

حراسة المرمى :  عصام ثروت ،  محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد  ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم  ،  أحمد أيمن منصور ،  عمرو سعداوي.

خط الوسط : حسن علي ، محمود حمادة ، عبد الرحيم دغموم ،  .ميدو جابر ، أحمد القرموطي ، عمر الساعي ، مصطفى أبو الخير ، حسين فيصل ، منذر طمين ، أحمد علي عامر ، بونور موجيشا.

خط الهجوم : محمد الشامي ، صلاح محسن ، كينجسلي إيدوو.

المصري النادى المصري الاتحاد الليبي الكونفدرالية

