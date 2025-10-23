مجانا.. فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

في إطار التعاون بين قطاعات الأزهر لخدمة طلاب العلم تدعو جامعة الأزهر الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر بمراحل التعليم المختلفة (تعليم ما قبل الجامعي – تعليم جامعي – دراسات عليا) للتسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي يشرف عليها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وذلك عبر الرابط www.azhar.eg/school

مدرسة الإمام الطيب

تهدف مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم إلى بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها بفعالية، وتواكب تطورات العصر في التعلم والتعليم الشرعي؛ انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، ورؤية المدرسة "صناعة رجال على مأدبة القرآن"، لتزويد الطلاب الوافدين والأجانب بالمهارات المتعددة التي تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه (طرق التدريس- مهارات التواصل الفعّال)، ونشر المنهج الإسلامي الوسطي القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ومدارسته، وتدبر معانيه، وتعليم وتعلم القراءات المتواترة للقرآن الكريم.

الدراسة مجانية

وتتميز الدراسة بأنها حرة مجانية، وحوافز مادية شهرية للطلاب المنتظمين بالدراسة، وشهادات تقدير وتكريم للمجتهدين ومكافآت عينية؛ تشجيعًا على الاستمرار في التفوق، ووجبات غذائية، وإمكانية تعلم القرآن عن بعد من خلال منصات تعليمية وقاعات افتراضية تفاعلية، ومقررات إلزامية واختيارية، وبرامج تثقيفية إثرائية في تفسير القرآن الكريم وإعرابه وغيرهما من علوم الشريعة، يحاضر فيها أحد كبار علماء الأزهر المتخصصين، ومسابقات دولية، ومنح الإجازات على أيدي مجموعة من المتخصصين والعلماء من أصحاب السند العالي في القراءات المتواترة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... وغير ذلك.



وتتبنى مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده عدة مشروعات مهمة؛ منها: مشروع تدشين منصة رقمية تعليمية تفاعلية متكاملة ذات بيئة آمنة باسم "منصة الإمام الطيب العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده"، ومشروع شرح المتون العلمية في التجويد والقراءات والإقراء بها، ومشروع تخريج مدرسين من الطلاب الوافدين في تخصص التجويد والقراءات من خريجي مدرسة الإمام الطيب، ومشروع مصحف الأزهر المرتل لقراء العالم الإسلامي من خريجي مدرسة الإمام الطيب، ومشروع تخريج مراجع للمصحف من خريجي مدرسة الإمام الطيب، ومشروع تخريج كاتب للمصحف الشريف بالرسم العثماني من خريجي مدرسة الإمام الطيب، ومشروع تخريج عدد من الطلاب الحفظة المتقنين من خريجي مدرسة الإمام الطيب لتمثيل بلادهم في المسابقات الدولية والعالمية للقرآن الكريم.