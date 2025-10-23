قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
ديني

مجانا.. فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده
فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده
شيماء جمال

في إطار التعاون بين قطاعات الأزهر لخدمة طلاب العلم تدعو جامعة الأزهر الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر بمراحل التعليم المختلفة (تعليم ما قبل الجامعي – تعليم جامعي – دراسات عليا) للتسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي يشرف عليها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وذلك عبر الرابط www.azhar.eg/school

مدرسة الإمام الطيب
تهدف مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم إلى بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها بفعالية، وتواكب تطورات العصر في التعلم والتعليم الشرعي؛ انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، ورؤية المدرسة "صناعة رجال على مأدبة القرآن"، لتزويد الطلاب الوافدين والأجانب بالمهارات المتعددة التي تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه (طرق التدريس- مهارات التواصل الفعّال)، ونشر المنهج الإسلامي الوسطي القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ومدارسته، وتدبر معانيه، وتعليم وتعلم القراءات المتواترة للقرآن الكريم.

الدراسة مجانية
وتتميز الدراسة بأنها حرة مجانية، وحوافز مادية شهرية للطلاب المنتظمين بالدراسة، وشهادات تقدير وتكريم للمجتهدين ومكافآت عينية؛ تشجيعًا على الاستمرار في التفوق، ووجبات غذائية، وإمكانية تعلم القرآن عن بعد من خلال منصات تعليمية وقاعات افتراضية تفاعلية، ومقررات إلزامية واختيارية، وبرامج تثقيفية إثرائية في تفسير القرآن الكريم وإعرابه وغيرهما من علوم الشريعة، يحاضر فيها أحد كبار علماء الأزهر المتخصصين، ومسابقات دولية، ومنح الإجازات على أيدي مجموعة من المتخصصين والعلماء من أصحاب السند العالي في القراءات المتواترة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... وغير ذلك.


وتتبنى مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده عدة مشروعات مهمة؛ منها: مشروع تدشين منصة رقمية تعليمية تفاعلية متكاملة ذات بيئة آمنة باسم "منصة الإمام الطيب العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده"، ومشروع شرح المتون العلمية في التجويد والقراءات والإقراء بها، ومشروع تخريج مدرسين من الطلاب الوافدين في تخصص التجويد والقراءات من خريجي مدرسة الإمام الطيب، ومشروع مصحف الأزهر المرتل لقراء العالم الإسلامي من خريجي مدرسة الإمام الطيب، ومشروع تخريج مراجع للمصحف من خريجي مدرسة الإمام الطيب، ومشروع تخريج كاتب للمصحف الشريف بالرسم العثماني من خريجي مدرسة الإمام الطيب، ومشروع تخريج عدد من الطلاب الحفظة المتقنين من خريجي مدرسة الإمام الطيب لتمثيل بلادهم في المسابقات الدولية والعالمية للقرآن الكريم.

مدرسة الإمام الطيب حفظ القرآن الكريم وتجويده حفظ القرآن القرآن الكريم جامعة الأزهر

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

