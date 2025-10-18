مستشارة شيخ الأزهر:المرأة في الإسلام ليست تابعة أومهمشة بل صانعة أجيال

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إن الأمم لا تنهض إلا بعقول أبنائها ووعي نسائها، وأن المرأة المسلمة الواعية والشباب المستنير يمثلان معًا الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وحماية القيم من الانحراف والتحديات الفكرية المعاصرة.

وجاء ذلك خلال زيارتها إلى جامعة ججرات في إطار جولتها الرسمية بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث كان في استقبالها الدكتور زاهد يوسف عميد كلية الآداب، والدكتور السيد حامد فاروق بخاري رئيس قسم الدراسات الإسلامية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

محاضرة مستشارة شيخ الأزهر بباكستان

وخلال محاضرتها بعنوان "دور المرأة والشباب في مواجهة التحديات المعاصرة" أوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن المرأة في الإسلام ليست تابعة أو مهمشة، بل هي صانعة الأجيال ومربية القادة، وأن تمكينها علميًا وثقافيًا واجتماعيًا يمثل تمكينًا للأمة كلها، لأن صلاح المرأة هو أساس استقرار الأسرة ونهضة المجتمع.

وأضافت أن الشباب المسلم اليوم يقف على مفترق طرق بين تيارات فكرية وثقافية متصارعة، وأن عليه أن يحمل راية الوعي المستنير القائم على العلم والبصيرة، وأن يستلهم من منهج الأزهر الشريف روح الوسطية والاعتدال التي تجمع بين الأصالة والتجديد، وترفض الغلو والانغلاق والتبعية الفكرية.

وشددت على أن الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يقوم بدور عالمي في حماية الفكر الإسلامي الصحيح ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب، مؤكدة أن رسالة الأزهر ستظل منارة علم ووعي تدعو إلى الرحمة والعدل والتعايش والسلام، وتعمل على إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات بعقل مستنير وقلب مؤمن.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المرأة الواعية والشباب المسؤول هما الأمل الحقيقي في تجديد الخطاب الديني، وبناء مجتمع متوازن يحافظ على هويته وينفتح على العالم بعقل راشد وفكر منضبط.

من جانبه أعرب عميد كلية الآداب الدكتور زاهد يوسف عن سعادته بزيارة مستشارة شيخ الأزهر، مؤكدًا أن حضورها يمثل إضافة فكرية كبيرة ويعكس الدور الريادي للأزهر الشريف في دعم قضايا المرأة والشباب ونشر الفكر الوسطي المعتدل في العالم الإسلامي.