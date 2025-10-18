قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
ديني

طرق التعامل مع المشكلات السلوكية لدى الطلاب..ملتقى بالجامع الأزهر اليوم

ملتقى للمرأة حول طرق التعامل مع المشكلات السلوكية لدى الطلاب
ملتقى للمرأة حول طرق التعامل مع المشكلات السلوكية لدى الطلاب
شيماء جمال

يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت، حلقة جديدة من الموسم السابع والعشرين من البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان «العام الدراسي الجديد: آمال وتطلعات»، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ملتقى للمرأة حول طرق التعامل مع المشكلات السلوكية لدى الطلاب

وتأتي الندوة الخامسة من البرنامج بعنوان «المشكلات السلوكية لدى الطلاب وطرق التعامل معها»، ويحاضر فيها كل من: الدكتورة أسماء مسعود البليطي، أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الأزهر، والدكتورة ريهام محمد صفوت، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، فيما تدير الندوة الدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف. وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر تناقش مختلف القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتها المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، مؤكدًا أن ندوة اليوم هي الخامسة ضمن الموسم السابع والعشرين للبرامج الموجهة للمرأة والأسرة. 

وأوضح المشرف العام على الرواق الأزهري أن هذا الموسم يأتي استكمالًا للمواسم السابقة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في علوم اللغة، إلى جانب الخبراء في العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المحاضرات تُعقد كل يوم سبت، وتتضمن محورًا من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي أربع محاضرات.

وأشار إلى أن الرواق الأزهري يتناول القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية كافة، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، لافتًا إلى أن المشاركة في البرنامج تتطلب التسجيل المسبق قبل موعد أول محاضرة، عبر الرابط هنا وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، مع الالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، مؤكدًا أن المشاركات سيحصلن في نهاية البرنامج على شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر. 

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام خاص من الجامع الأزهر، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، مشيرًا إلى أن الأزهر خلال السنوات الأخيرة أطلق العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية التي تناولت قضايا المرأة والطفل والأسرة، ضمن جهوده المتواصلة في دعم التوعية المجتمعية وتعزيز القيم الأسرية والتربوية.

الجامع الأزهر الأزهر طرق التعامل مع المشكلات السلوكية لدى الطلاب الطلاب المشكلات السلوكية أحمد الطيب محمد الضويني وكيل الأزهر

