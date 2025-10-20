شيخ الأزهر يعزي الدكتور أسامة العبد في وفاة شقيقته

تقدَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة شقيقته.

شيخ الأزهر يعزي الدكتور أسامة العبد

وسأل شيخ الأزهر المولى -عزَّ وجلَّ- بأن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جنَّاته، ويُلهم أسرتها وذويها الصبر والسُّلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة الأزهر الأسبق

وكان تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة شقيقته.

وتوجَّه مفتي الجمهورية، بخالص الدعاء والرجاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وزير الأوقاف يعزي الدكتور أسامة العبد

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أخت الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.