«البحوث الإسلامية» يعقد المنتدى الثقافي الأول لمنفذ مطبوعات الأزهر

عقد مجمع البحوث الإسلامية، بقاعة المؤتمرات في فندق نُزُل الشباب بالمخيَّم الدَّائم- جامعة الأزهر في مدينة نصر، أولى فعاليَّات المنتدى الثقافي الشهري لمنفذ مطبوعات الأزهر، وذلك برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع ؛ إذْ دارتْ فعاليَّات المنتدى حول كتاب (بحوث بلاغيَّة) لفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وشارك في المنتدى كلٌّ مِنْ: فضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة أ.د. إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وقد أدار اللقاءَ الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة بالمجمع.

وقد عرض فضيلة أ.د. سلامة داود فكرة تأليف الكتاب، والأهداف التي سعى لتحقيقها، لافتًا إلى أنَّه لَحَظَ في جيله والجيل الجديد الذي يحمل الراية من بعده -من القائمين على التدريس في الجامعة- الانصرافَ عن الكتابة في متون علوم العربيَّة؛ بدعوى كثرة الكتابة والتأليف فيه مِنَ الشيوخ الكبار والأساتذة الذين أبلوا في ذلك بلاءً حسنًا وأمتعوا الجيل بعطاءٍ وافرٍ وكتاباتٍ عاليةٍ في متون علوم العربيَّة، وهذا حقٌّ؛ لكنه لا يُغْلِقُ أبوابَ التفكير والتدبُّر في متون هذه العلوم؛ لأنها سخيَّة العطاء، تجود لكل جيلٍ بما يناسبه، وتُعطي عطاءً جديدًا لكل مَن تدبَّر وألقى السَّمع وهو شهيد.

من جانبه، أشار فضيلة أ.د. إبراهيم الهدهد إلى أنَّ الكتاب قد تناول خمسة بحوث في عِلم البلاغة، التي هي مَنارةُ التَّذوُّقِ واستحسانِ الكلامِ، ومِنْ بين هذه البحوث: (قراءة في الفصاحة والبلاغة)، وهو مبحثٌ يُعْنَى به علماء النَّحو والتصريف، وعلماء الفصاحة والبلاغة أيضًا إذا كان وراءه سرٌّ لطيف وملمحٌ بلاغي.

في حين أكَّد الدكتور حسن خليل أنَّ الكتاب قد سلَكَ طريقًا لم يعُد يألَفُه الدَّارسون والباحثون في بحثِهم؛ هو: (قراءة مُتون العربيَّة)، كما فتَحَ بابًا للباحثينَ ممَّن يريدون استكمال البحث والاستقصاء في صُوَر التَّعريض التي اكتفى منها الكتاب بخمسِ صُوَرٍ، منبِّها إلى تتبُّع باقي الصُّور، وهذه هي سِيماء العالِم الحقِّ والقُدوة، الذي يُنير لطُلَّابه الطَّريق، ويدُلُّهم على مَنافِذِه، ويبصِّرُهم بمواضع الدُّخول إليه؛ خِدمةً للعِلم، ومحبَّةً للباحثِين.

ويضمُّ الكتاب خمسة بحوث بلاغيَّة كُتبت في أوقات متفرِّقة، قرأها المؤلِّف مع طلَّاب كليَّة اللُّغة العربية ما بين عامَي 2015م و2019م، قبل أن يجمعها في هذا العمل العِلمي الرَّصين الذي يدرس مسائل من متن عِلم البلاغة.

ويأتي المنتدى الثقافي لمنفذ مطبوعات الأزهر في إطار رؤية مجمع البحوث الإسلاميَّة لتفعيل التواصل الثقافي والعِلمي مع الجمهور الجامعي، وإحياء حلقات النِّقاش حول الإصدارات العِلميَّة والفكريَّة التي تَصدر عن هيئات الأزهر الشَّريف؛ بما يُسهِم في نَشْر الوعي اللُّغوي والفِكري، وترسيخ الفهم الوسطي للنُّصوص الشرعيَّة واللُّغويَّة.