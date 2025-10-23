قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

غدًا.. انتخابات نادي الزهور بنظام التصويت الإلكتروني تحت اشراف قضائي

الدمرداش
الدمرداش
ياسمين تيسير

تقام غدًا الجمعة الموافق 24 أكتوبر انتخابات نادي الزهور الرياضي والتي تشهد لأول مرة تطبيق التصويت الإلكتروني بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا النظام خلال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” والذي يقام باشراف هيئتين قضائيتين (هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتشهد انتخابات الزهور هذا العام منافسة على جميع المقاعد ولكن تبدو قائمة أبناء الزهور وشعارها “واقع مستقر وتطوير مستمر” برئاسة المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي الحالي، هي الأقرب للفوز، حيث قاد غالبية أعضاء هذه القائمة مسيرة الانجازات في النادي خلال الثماني سنوات الماضية بالإضافة إلى تمتع أعضاءها بشعبية كبيرة وسط أعضاء النادي لتواجدهم المستمر داخل النادي ولمتابعتهم لكافة التفاصيل.

وتضم قائمة "أبناء الزهور" كلا من: 

الرئيس: المستشار الدكتور محمد الدمرداش

نائب الرئيس: المستشار إيهاب الشريطي

أمين الصندوق: المحاسب علي عادل

أمين الاستثمار: المهندس أحمد أسامة

الأعضاء فوق السن: اللواء دكتور مهندس حازم حسن، الدكتور مهندس أيمن بيرم، المهندس محمد عبد السلام، الدكتورة مي فارس، ياسر حفني، الأستاذة رنا فوزي.

الأعضاء تحت السن: المهندس علي إسماعيل عبد الغفار، الدكتورة آية شريف

وعن فرع التجمع الخامس:   مهندس عمرو عبد العزيز، الدكتورة نشوى النحاس.

وقادت غالبية هذه القائمة مسيرة الإنجازات في نادي الزهور خلال السنوات الماضية وشهد نهضة حقيقية على كافة الأصعدة بفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس.

فمنذ تولي مجلس الدمرداش المسؤولية عام 2017 واجه العديد من التحديات التنظيمية والمالية، لكنه ركّز على تطوير البنية التحتية والمنشآت والقطاع الرياضي في المقام الأول، حيث أولت إدارة النادي اهتماماً خاصاً بالمنشآت مثل: حمامات السباحة والملاعب المفتوحة، حيث تم تطوير وصيانة المجمعات بشكل كامل بعد أن كانت تعاني من أعطال متكررة، إلى جانب مضاعفة عدد الملاعب الرياضية وإضافة ملاعب جديدة لخدمة مختلف الألعاب، بالإضافة إلى احلال وتجديد المبنى الاجتماعي وحدائق الأطفال في فرعي مدينة نصر والتجمع الخامس،كما تم إعادة بناء الحديقة اليابانية التاريخية للنادي لتعود إلى سابق عهدها من الجمال والتميز، بالإضافة إلى توسعة وتجديد صالة اللياقة البدنية وتزويدها بأحدث الأجهزة الأوروبية.

وفيما يتعلق بالمناطق المحيطة بالنادي، فقد نجح مجلس الإدارة في الحفاظ على كامل مساحة النادي بعد أن كان مخططاً لاستقطاع جزء كبير منها، كما تم تنفيذ أول جراج هيدروليكي للأعضاء، وبالأمس استطاع مجلس الدمرداش تحقيق أحد بنود برنامجهم الانتخابي حيث تم تخصيص المنطقة تحت الكوبري بشارع يوسف عباس لتكون جراج لأعضاء النادي.

أما في مجال الرياضة فقد شهد النادي قفزة كبيرة في النشاط الرياضي، حيث تضاعفت أعداد الممارسين، وارتفع مستوى الفرق الجماعية والفردية، ففي الرياضات الجماعية تلعب جميع فرق النادي في الدوري الممتاز ، أما في الرياضات الفردية فاستطاع عدد كبير من أبطال النادي الحصول على ميداليات عالمية مع منتخبات مصر وتصدرو التصنيفات الدولية.

وقد وضعت قائمة أبناء الزهور برنامجًا انتخابيًا طموحًا وشاملًا يمتد لأربع سنوات، يستهدف استكمال مسيرة التطوير في المقر الرئيسي بمدينة نصر وفرع التجمع الخامس.

ومن أهم بنود البرنامج إنشاء حمام سباحة مغطى جديد، وتطوير المباني الاجتماعية والملاعب المفتوحة، واستحداث مضمار للدراجات ومناطق خضراء إضافية، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت الرياضية والخدمية وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الألعاب.

كما يتضمن تطبيق أنظمة رقمية متكاملة للحجز والدفع الإلكتروني، وتطوير الحديقة اليابانية، ورفع مستوى الأنشطة الثقافية والترفيهية بما يعزز من دور النادي كصرح رياضي واجتماعي متكامل يليق بأعضائه ومكانته بين الأندية الكبرى.

وقام نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية للنادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ والقرارات الوزارية المنفذة له ولائحة النظام الاساسي للنادى وتعديلاتها والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 اكتوبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر.

ويتم التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادى لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح؛ على أن تبدأ عملية التسجيل والتصويت للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وسوف يتم ايقاف عملية التسجيل والتصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.

وتشهد انتخابات نادي الزهور منافسة ثلاثية على مقعد الرئيس، ورباعية على مقعد النائب وخماسية على مقعدي أمين الصندوق وأمين الاستثمار، بينما ترشح 14 عضوًا على مقعد العضوية فوق السن  يتنافسون على 6 مقاعد؛ و 5 على مقعد تحت السن يتنافسون على مقعدين، و 6 مرشحين على مقعد التجمع الخامس يتنافسون على مقعدين.

الدمرداش الزهور نادي الزهور

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
