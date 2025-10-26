أسعار صرف الدولار اليوم الأحد 26-10-2025

أسعار صرف الدولار اليوم الأحد استقرت جميع البنوك العاملة في مصر.

أقل سعر صرف للدولار

وقدم بنك الاسكندرية أقل سعر لصرف الدولار بقيمة 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

أعلى سعر صرف للدولار

وقدم بنك التنمية الصناعية أعلى سعر صرف الدولار في البنوك بقيمة 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدّم موقع “صدى البلد” أسعار الدولار اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.53 جنسه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.52 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك قناه السويس 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك فيصل 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.