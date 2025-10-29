قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
تصادم باخرتين سياحيتين داخل هويس إسنا بالأقصر | تفاصيل
قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر
دعاء الصباح.. 11 كلمة تحفظك من الجن والحسد ردّدها عند الخروج
أول مرة الناس تطلب تتصوّر معايا.. كريم فهمي: «حكايات بنات» كان وش السعد عليّ
ترامب: من المؤسف أنه ليس مسموحًا لي بالترشح لولاية ثالثة
كريم فهمي: جالي اكتئاب بعد مسلسل «220 يوم» وذهبت لدكتور نفسي
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق | تعرّف عليها
أحمد عيد عبدالملك: لو زيزو قدّم 70% من مستواه الأهلي هيكسب كل حاجة
قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 28-10-2025، استقر عقب تراجعها في جميع البنوك أمس .

وسجل اقل سعر للدولار 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، وأعلى سعر للدولار 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية 


سعر الدولار في بنك القاهرة 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري 

 

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنك الاسكندرية  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك مصر 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار  مقابل الجنيه في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار  اليوم الثلاثاء في بنك قطر الوطني   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك اتش س بي سي   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم الاربعاء سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

إصابات الطالب المعتدى عليه

تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة

الأطفال

عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم

جريمة اللبيني

مادة كاوية ودواء بيطري.. تفاصيل مروعة في قضية قتــ.ـل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني

ترشيحاتنا

الفضة

الفضة تتراجع محليًا وعالميًا وسط صعود الدولار وتزايد التفاؤل التجاري… وترقّب لقرارات الفيدرالي

الدولار

رسميا الآن.. تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

أحمد كجوك

وزير المالية: خفض الدين العام إلى مستويات آمنة وتوسيع قاعدة التمويل المحلي

بالصور

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

لأول مرة.. شاهد رينو كليو 2026 الجيل الجديد

رينو كليو
رينو كليو
رينو كليو

تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد