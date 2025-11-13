قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر على مدار  تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار انخفاضا بقيمة 16قروش، فيما ارتفعت العملات الأوروبية  والآسيوية. 

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 13-11-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  يوم الخميس 13-11-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:

سعر الشراء: 47.19 جنيه.

سعر البيع: 47.29 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الخميسن 13-11-2025:

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30.94 جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:

سعر الشراء: 33.65 جنيه.

سعر البيع: 33.76 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  يوم الخميس 13-11-2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري يوم الخميسن 13-11-2025:

سعر الشراء: 54.58 جنيه.

سعر البيع: 54.79 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:

سعر الشراء: 61.87 جنيه.

سعر البيع: 62.21 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري  يوم الخميس 13-11-2025:

سعر الشراء: 58.90 جنيه.

سعر البيع: 59.20 جنيه.

سعر  كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  يوم الخميس 13-11-2025:

سعر الشراء: 7.30 جنيه.

سعر البيع: 7.33 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:

سعر الشراء: 4.98 جنيه.

سعر البيع: 5 جنيهات. 

سعر كرون نرويجي  أمام  الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:

سعر الشراء: 4.68 جنيه.

سعر البيع: 4.70 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الخميس 13-11-2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:

سعر الشراء: 6.62 جنيه.

سعر البيع: 6.64 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:

سعر الشراء: 30.46 جنيه.

سعر البيع: 30.69 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار اليورو الجنيه الإسترليني العملات

