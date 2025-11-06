قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الخميس

علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر على مدار  تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار  صعودا بقيمة 17 قرشا، وانخفضت العملات الأوروبية وارتفعت العملات الآسيوية بشكل طفيف. 

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 6-11-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  يوم الخميس 6-11-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 6-11-2025:

سعر الشراء: 47.36 جنيه.

سعر البيع: 47.46 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الخميسن 6-11-2025:

سعر الشراء: 30.58 جنيه.

سعر البيع: 30.84 جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 6-11-2025:

سعر الشراء: 33.49 جنيه.

سعر البيع: 33.65 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  يوم الخميس 6-11-2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري يوم الخميسن 6-11-2025:

سعر الشراء: 54.31 جنيه.

سعر البيع: 54.56 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 6-11-2025:

سعر الشراء: 61.62 جنيه.

سعر البيع: 61.94 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري  يوم الخميس 6-11-2025:

سعر الشراء: 58.35 جنيه.

سعر البيع: 58.73 جنيه.

سعر  كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  يوم الخميس 6-11-2025:

سعر الشراء: 7.27 جنيه.

سعر البيع: 7.30 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 6-11-2025:

سعر الشراء: 4.93 جنيه.

سعر البيع: 4.96 جنيه. 

سعر كرون نرويجي  أمام  الجنيه المصري يوم الخميس 6-11-2025:

سعر الشراء: 4.62 جنيه.

سعر البيع: 4.65 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر  يوم الخميس 6-11-2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 6-11-2025:

سعر الشراء: 6.63 جنيه.

سعر البيع: 6.66 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 6-11-2025:

سعر الشراء: 30.74 جنيه.

سعر البيع: 30.02 جنيه. 

