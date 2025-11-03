قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الإثنين

علياء فوزى

هبطت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدولار تراجعا بقيمة 6 قروش، وانخفض اليورو والجنيه الإسترليني.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 3-11-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  يوم الإثنين 3-11-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 47.19 جنيه.

سعر البيع: 47.29 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 30.83جنيه.

سعر البيع: 31.03جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 33.62 جنيه.

سعر البيع: 33.82 جنيها.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري  يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 54.37 جنيه.

سعر البيع: 54.74 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 61.80 جنيه.

سعر البيع: 62.25 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري  يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 58.60 جنيه.

سعر البيع: 59.03 جنيه.

سعر  كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 7.28 جنيه.

سعر البيع: 7.33 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري  يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 4.96 جنيه.

سعر البيع: 5.01 جنيه. 

سعر كرون نرويجي  أمام  الجنيه المصري  يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 4.65 جنيه.

سعر البيع: 4.71 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر  يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري  يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 6.62 جنيه.

سعر البيع: 6.65 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الإثنين 3-11-2025:

سعر الشراء: 30.56جنيه.

سعر البيع: 30.77 جنيه. 

