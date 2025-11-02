تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ختام تعاملات الأحد

انخفض رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاحد أولى جلسات الأسبوع نحو 7.8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.761 تريليون جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم ليتراجع المؤشر الثلاثيني دون حاجز 38100 نقطة، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية وجميع الأفراد.

فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية نحو الشراء.

المؤشرات

وبنهاية تداولات اليوم، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 0.48% عند مستوى 38082 نقطة ، بضغط هبوط سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بنحو 1.4%.

فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 0.06% عند مستوى 12078 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 0.29% ليبلغ 15863 نقطة.

