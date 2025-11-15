أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى سحب الفيزا داخل الـ ATM

حذرت البنوك عملاءها من مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى قيام أجهزة الصراف الآلي بسحب البطاقة تلقائيا، الأمر الذي قد يسبب تأخيرا في الحصول على الأموال، خاصة في الأوقات الحساسة.

ومع اعتماد المواطنين بشكل متزايد على وسائل الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي ATM، أصبحت البطاقات المصرفية مثل الفيزا والماستركارد عنصرا أساسيا في التعاملات اليومية، إذ تتيح السحب والإيداع ودفع المستحقات بكل سهولة وسرعة.

أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى سحب البطاقة

إدخال الرقم السري بشكل خاطئ أكثر من ثلاث مرات متتالية، وهو الخطأ الأكثر انتشارا.

التأخر في سحب البطاقة بعد انتهاء العملية، إذ تقوم الماكينة بسحبها تلقائيا عند عدم إخراجها خلال المهلة المحددة.

انتهاء صلاحية البطاقة أو وجود تلف ظاهر فيها، مما يجعل الجهاز يعتبرها غير صالحة للاستخدام.

ورغم بساطة هذه الأخطاء، فإنها قد تتسبب في إرباك العميل وتعطيله، خصوصا عند الحاجة الملحة للمال.

لذا شددت البنوك على ضرورة الالتزام بالإرشادات قبل استخدام أي جهاز صراف آلي.

تحذيرات البنوك وإرشادات الاستخدام

لضمان سلامة البطاقة وتجنب أي مشكلات، أوصت البنوك بما يلي

تجنب إدخال الرقم السري بشكل خاطئ أكثر من مرة لتفادي سحب البطاقة وإيقافها مؤقتا.

سحب البطاقة فور انتهاء المعاملة وعدم تركها داخل الجهاز.

التأكد من صلاحية البطاقة وفحصها قبل الاستخدام.

استخدام ماكينات الصراف التابعة للبنك المصدر لتسهيل استرجاع البطاقة عند حدوث أي خطأ.

كيفية استرجاع بطاقة الفيزا بعد سحبها

إذا كانت الماكينة تابعة لنفس البنك

1. الاتصال بخدمة العملاء فورا وتقديم تفاصيل العملية وموقع الماكينة.

2. التوجه إلى أقرب فرع في اليوم التالي لاستلام البطاقة بعد مراجعة البيانات.

إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر

1. التواصل مع البنك المصدر للبطاقة.

2. تتم عملية الاسترجاع خلال 3 إلى 7 أيام عمل بعد استلام البطاقة من البنك الآخر.

3. في حال عدم رغبة العميل في الانتظار، يمكنه طلب إيقاف البطاقة نهائيا وإصدار بطاقة بديلة خلال يومين إلى خمسة أيام.

نصائح إضافية لتجنب مشكلات أجهزة الـATM

الاحتفاظ بالرقم السري في مكان آمن وعدم تدوينه على البطاقة أو على أوراق يسهل الوصول إليها.

مراقبة البطاقة أثناء الاستخدام والتأكد من عدم وجود أي عطل في فتحة إدخال البطاقة.

الإسراع في الإبلاغ عند فقدان البطاقة أو سحبها لمنع أي عمليات غير مصرح بها.

الحرص على تحديث بيانات الاتصال لدى البنك لتلقي الإشعارات الفورية.

تطبيق هذه الإرشادات يعد أمرا ضروريا لكل مستخدمي بطاقات الفيزا والماستركارد، لضمان حماية أموالهم وتفادي أي مشكلات قد تحدث أثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي.