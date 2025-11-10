أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟

حذرت البنوك العملاء من بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى سحب البطاقة تلقائيًا من الماكينة، وهو ما قد يسبب إحراجًا وتأخيرًا في استلام الأموال، خصوصًا في الأوقات الحرجة.

ففي عصر الاعتماد الكبير على المدفوعات الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، أصبحت البطاقات المصرفية مثل الفيزا والماستركارد أداة أساسية في الحياة اليومية للمواطنين، حيث تمكنهم من السحب والإيداع ودفع المستحقات المالية بسهولة وسرعة.





أبرز الأخطاء التي تؤدي لسحب بطاقة الفيزا

أوضحت البنوك أن هناك عدة أخطاء شائعة تجعل ماكينة الصراف الآلي تسحب البطاقة بشكل تلقائي، ومن أبرزها:

إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة أكثر من ثلاث مرات متتالية، وهو الأمر الأكثر شيوعًا بين العملاء.

التأخر في سحب البطاقة بعد انتهاء المعاملة، حيث تم تصميم الماكينات لسحب البطاقة تلقائيًا إذا لم يقم المستخدم بإخراجها خلال فترة محددة.

انتهاء صلاحية البطاقة أو وجود تلف ظاهر بها، ما يجعل الماكينة تعتبر البطاقة غير صالحة وتحتفظ بها.

هذه الأخطاء، وإن كانت بسيطة، قد تسبب مشكلات كبيرة للعميل، خاصة إذا كان بحاجة عاجلة إلى المال، لذلك شددت البنوك على أهمية اتباع الإرشادات قبل استخدام أي ماكينة صراف آلي.

تحذيرات البنوك للعملاء

للحفاظ على سلامة البطاقة وتجنب أي مشكلات، أكدت البنوك على ضرورة الالتزام بالنصائح التالية:

تجنب إدخال الرقم السري بشكل خاطئ أكثر من مرة، لأن ذلك يؤدي مباشرة إلى سحب البطاقة ووقف التعامل بها مؤقتًا.

سحب البطاقة فور انتهاء العملية المالية وعدم تركها داخل الماكينة لأي سبب كان.

التأكد من صلاحية البطاقة قبل استخدامها، ومراجعة تاريخ الانتهاء وفحص البطاقة لأي تلف ظاهر.

استخدام ماكينات الصراف التابعة للبنك المصدر للبطاقة قدر الإمكان لتسهيل استرجاعها إذا حدث أي خطأ.

خطوات استرجاع بطاقة الفيزا بعد سحبها

إذا كانت الماكينة تابعة للبنك نفسه:

الاتصال بخدمة العملاء فورًا وإبلاغهم بجميع التفاصيل مثل وقت السحب ومكان الماكينة.

التوجه إلى أقرب فرع للبنك لاستلام البطاقة في اليوم التالي بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحة المعاملة.

إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر:

يجب التواصل مع البنك المُصدر للبطاقة وليس البنك الذي تتبع له الماكينة.

يتم استرجاع البطاقة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام عمل بعد استلامها من البنك الآخر.

إذا كان العميل لا يرغب في الانتظار، يمكن طلب إيقاف البطاقة نهائيًا واستخراج بطاقة بديلة خلال فترة تتراوح بين يومين وخمسة أيام.

نصائح إضافية لتفادي مشاكل الـATM