الفيزا اتسحبت في الـATM؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من الماكينة

وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن كيفية استعادة بطاقة الفيزا من ماكينة ATM؟  واللذين يتعرضون إلى سحب الفيزا بشكل مفاجئ أثناء إجراء عملية في الماكينة وعدم خروجها مرة أخرى.

وقد يتكرر الموقف مع عدد كبير من العملاء لأسباب مختلفة، مثل أعطال فنية في الماكينة، أو انتهاء صلاحية البطاقة، أو حتى بسبب إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة أكثر من مرة.

هناك خطوات محددة وذكية يمكن أن تنقذ الموقف بسرعة وتحافظ على أمان الحساب البنكي، وتضمن استعادة البطاقة أو استخراج بديل لها.

1- لا تحاول إخراج البطاقة بالقوة

أول رد فعل قد يفكر فيه البعض هو محاولة إدخال أداة معدنية أو بلاستيكية لسحب البطاقة يدويًا، لكن هذا التصرف خاطئ للغاية، لأنه قد يتلف الماكينة بالكامل أو يؤدي إلى فقدان البطاقة بشكل نهائي داخلها.

2- تأكد من إلغاء العملية

في أحيان كثيرة تكون الماكينة ما زالت في وضع انتظار، لذلك يُنصح بالضغط على زر الإلغاء ومتابعة الشاشة بضع ثوانٍ، فقد يتم إخراج البطاقة تلقائيًا بعد انتهاء العملية.

3-راقب شاشة الماكينة بعناية

قد تُظهر الشاشة رسالة تشرح السبب وراء احتجاز البطاقة، مثل انتهاء صلاحيتها أو قرار البنك بالاحتفاظ بها لأسباب أمنية، هذه الرسالة قد تساعدك على تحديد الخطوة التالية.

4- لا تغادر الماكينة مباشرة

إذا كانت الماكينة موجودة أمام أحد فروع البنك أو بالقرب من حارس أمن، فمن الأفضل إبلاغه بالموقف على الفور.

في بعض الحالات، يستطيع موظفو البنك التدخل سريعًا لمساعدتك أو توضيح ما يجب فعله.

5- اتصل بخدمة العملاء فورًا

الاتصال برقم خدمة العملاء المخصص للبنك خطوة ضرورية لتأمين حسابك.

هذا الرقم عادة ما يكون مدونًا على ظهر البطاقة أو متاحًا عبر موقع البنك الرسمي، يمكنك طلب إيقاف البطاقة مؤقتًا حتى يتم استرجاعها، لتفادي أي محاولات سحب غير قانونية من حسابك.

6- التوجه إلى أقرب فرع للبنك

إذا لم تتمكن من استعادة البطاقة بشكل فوري، فالحل النهائي هو زيارة أقرب فرع للبنك، هناك يمكنك تقديم طلب لإعادة إصدار بطاقة جديدة أو استلام بطاقتك في حال استخراجها من الماكينة لاحقًا

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر للمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر في جولة ليلية مفاجئة لمدينة الطالبات للاطمئنان على بناته

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد