سقوط هاكر سرق مبالغ من فيزا الناقد حسن المستكاوي

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على هاكر سرق مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بالناقد الرياضي حسن المستكاوي.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن المتهم نجح في الاستيلاء على الأرقام الخاصة بالفيزا المتعلقة بالناقد الرياضي وقام بسرقة مبلغ مالي منها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغا من الناقد الرياضي حسن المستكاوي أفاد فيه بتضرره من شخص قام بسرقة الفيزا الخاصة به.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم عن طريق المساعدات الفنية وأرقام هواتفه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.