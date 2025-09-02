قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية
الحكومة: "المركزي" يخفض أسعار العائد 200 نقطة أساس مدعومًا بتراجع التضخم
الرئيس السيسي يهنئ فيتنام وسان مارينو بيوم الاستقلال وتأسيس الجمهورية
صناعة إلهية.. الشيخ خالد الجندي: معجزة النبي بدأت قبل النبوة
نفس منهج اليابان .. 6 معلومات عن كتاب رياضيات أولى ابتدائي الجديد
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
بطء وتفتيش مشدد.. الاحتلال يُعطل دخول قافلة الإغاثة الـ28 إلى غزة
تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا قبل لقاء الجمعة
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 35
أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إعادة فتح أبوابها أمام مواطنيها
أولياء أمور مصر: المدارس الخاصة تلزم الأهالي بـ"السابلايز الغالية" ونطالب بتدخل الوزارة
حوادث

سقوط هاكر سرق مبالغ من فيزا الناقد حسن المستكاوي

حسن المستكاوى
حسن المستكاوى
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على هاكر سرق مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بالناقد الرياضي حسن المستكاوي.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن المتهم نجح في الاستيلاء على الأرقام الخاصة بالفيزا المتعلقة بالناقد الرياضي وقام بسرقة مبلغ مالي منها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغا من الناقد الرياضي حسن المستكاوي أفاد فيه بتضرره من شخص قام بسرقة الفيزا الخاصة به.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم عن طريق المساعدات الفنية وأرقام هواتفه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

