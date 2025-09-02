قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

معاونو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية.. صور

إسلام دياب

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، مراسم أداء اليمين القانونية  لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من تظلمات خريجي دفعات" ٢٠١٥حتى ٢٠١٨"، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وحضر مساعدي وزير العدل وهم كل من المستشار صلاح الدين مجاهد مساعد أول وزير العدل، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي، والمستشارة سوزان عبدالرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، المستشارة وفاء حرز مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش القضائي، المستشار عماد الدين عبدالله مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية.

استهلت مراسم أداء اليمين القانونية بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصداره القرار الجمهوري رقم  ٤٤٨ الصادر بتاريخ ٢٥ أغسطس الماضي، كما رحب فيها بالمستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارون مساعدي وزير العدل والحضور الكريم، مهنئاً معاوني النيابة الإدارية الجدد على دخولهم لمحراب العدالة المقدس والتحاقهم بالنيابة الإدارية مؤكداً أن أداءهم القَسَم المُقدس، لا يقف على كلمات يرددونها بل هو عهد وميثاق والتزام مهني وأخلاقي، مؤكداً على ضرورة التحلي بأعلى درجات النزاهة والانضباط ليكونوا مثالًا مشرفًا لما يجب أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية، وأن يبذلوا - وبكل تفانٍ - العناية الواجبة في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها وإعلاء سيادة القانون.

وأوصى بعدم التوقف عن اكتساب العلم والمعرفة، ففي عصر الثورة الرقمية والتطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تشهد العلوم بكافة فروعها الجديد في كل لحظة، وهو ما ينعكس بالتأكيد على منظومة العدالة وإجراءات التحقيق وآليات تطبيق القانون، مشدداً على أهمية أن يكونوا دوماً مواكبين لكل جديد مسلحين بأحدث ما وصل إليه العلم حريصون على اكتساب المعرفة وتعزيز البحث العلمي.

وألقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلمته التي رحب فيها بالمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لـ أعضاء النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، وطالبهم فيها على ضرورة التمسك بالتقاليد القضائية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، مؤكداً على ضرورة المواظبة على طلب العلم والاستمرار في تحصيل المعارف في شتى المجالات، وبالأخص في مجال القانون، بما يضمن لهم الإلمام الدائم بأحدث المستجدات وتعزيز قدراتهم البحثية والفكرية، وبما يسهم في تطوير أدائهم المهني والارتقاء برسالة العدالة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد لإعلاء كلمة الحق وسيادة القانون.

وصدر القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ الصادر بتاريخ ٢٥ أغسطس الماضي تضمن  تعيين عدد ٨٧ معاوناً للنيابة الإدارية من تظلمات خريجي دفعات (٢٠١٥- ٢٠١٦ – ٢٠١٧ – ٢٠١٨).

هيئة النيابة الإدارية معاونو النيابة الإدارية النيابة الإدارية وزارة العدل العاصمة الإدارية

