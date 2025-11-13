سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك الخميس 13 نوفمبر 2025

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري .. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، في مختلف البنوك المصرية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق المحلية.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار نحو 47.23 جنيه للبيع، و47.13 جنيه للشراء، وهو نفس المستوى المسجل خلال تعاملات أمس دون تغيير يُذكر.

هذا الاستقرار يجيء في إطار حالة من الثبات التي تشهدها سوق الصرف المصرية مؤخرًا، مدعومة بزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأخيرة.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 47.23 جنيه للبيع، و47.13 جنيه للشراء، بحسب آخر التحديثات الرسمية المنشورة على موقع البنك، ويُعد هذا السعر هو المرجع الأساسي الذي تعتمد عليه باقي البنوك في تحديد أسعار الصرف اليومية.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

بلغ سعر الدولار داخل بنك تنمية الصادرات نحو 47.31 جنيه للبيع، و47.21 جنيه للشراء، ويُعتبر هذا السعر من أعلى الأسعار المسجلة اليوم بين البنوك العاملة في السوق المصرية، ما يعكس المنافسة القائمة بين البنوك لجذب العملاء الراغبين في بيع وشراء العملة الأمريكية.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.28 جنيه للبيع، و47.18 جنيه للشراء، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 47.25 جنيه للبيع، و47.15 جنيه للشراء، ويحافظ البنكان الحكوميان الأكبر في مصر على سياسة سعرية متقاربة تدعم استقرار السوق وتحد من المضاربات في أسعار الصرف.

سعر الدولار في بنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الدولار داخل بنك قناة السويس عند نحو 47.28 جنيه للبيع، و47.18 جنيه للشراء، وفي بنك فيصل الإسلامي، سجل الدولار 47.25 جنيه للبيع، و47.15 جنيه للشراء، بحسب آخر تحديث للبنك خلال تعاملات الخميس، ويُعد هذا التوازن في الأسعار بين البنوك دليلاً على استقرار حركة التداول داخل القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في بنك القاهرة وبنك نكست وبنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 47.29 جنيه للبيع، و47.19 جنيه للشراء، كما بلغ سعره في بنك نكست نحو 47.25 جنيه للبيع، و47.15 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية، فسجل الدولار 47.25 جنيه للبيع، و47.15 جنيه للشراء، وتأتي هذه الأسعار لتؤكد استمرار حالة التوازن في سوق الصرف، دون أي تغيرات حادة في الأسعار منذ مطلع الأسبوع.

أسباب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرجع استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي ساهمت في تعزيز قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وأبرز هذه العوامل هو ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 23.2 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 49.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

كما أسهم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في دعم استقرار السوق، حيث تجاوز الاحتياطي حاجز 50 مليار دولار لأول مرة منذ عدة أعوام، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي 11 نوفمبر 2025.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الارتفاع في الاحتياطي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية دون ضغط على سعر صرف الجنيه.

من ناحية أخرى، أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في القناة شهدت انتعاشًا كبيرًا خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، مسجلة زيادة بنسبة 14.2% على أساس سنوي، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز تدفقات العملة الصعبة داخل البلاد.

هذه التطورات مجتمعة ساعدت على خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما انعكس مباشرة على أسعار الدولار في البنوك المصرية، وحافظ على استقرار سعر الصرف في مواجهة التحديات العالمية.

نظرة مستقبلية لسعر الدولار في مصر

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل سعر الدولار استقراره النسبي أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار تدفق الموارد الدولارية إلى السوق المصرية عبر السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما يتوقع أن يؤدي استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي إلى الحفاظ على هذا التوازن، خاصة في ظل التزام الحكومة بترشيد الإنفاق ودعم القطاعات الإنتاجية.

وبحسب مؤشرات الأداء الحالية، يبدو أن السوق تتجه نحو مرحلة من الثبات النسبي في أسعار الصرف حتى نهاية العام، مع احتمالات محدودة لتقلبات طفيفة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية.