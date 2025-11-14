قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
كيفية إضافة الأبناء والزوجة على بطاقه التموين
أراض وعقارات.. 8 تجار مخدرات يغسلون 300 مليون جنيه
حسن خاتمة.. وفاة الشيخ نادي زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب أثناء الوضوء
ترفع علم جزر المارشال.. ناقلة نفط خام تنحرف عن مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية
كلمات الوداع.. ماذا قال محمد صبري نجم الزمالك الراحل في آخر ظهور؟
زعم وجود فرص عمل بالخارج.. القبض على شخص نصب على راغبى السفر
مصري ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2025.. من هو؟
شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نساء على خطوط المواجهة..مؤتمر لبناني يدعو لتمثيل سياسي أوسع للمرأة

أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت
أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت
إسراء صبري

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن مؤتمر نساء على خطوط المواجهة جاء ليُسلّط الضوء على «دور المرأة في إحداث تغيير اجتماعي وسياسي حقيقي»، مؤكداً أن دور المرأة يحدث فارقاً حقيقياً ويدعم حقوقاً عديدة، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرة والمباشرة في العمل السياسي ووضع بصمتها. 

وأوضح سنجاب، أن المؤتمر هو من أهم المؤتمرات التي نُظمت في لبنان على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه نظمته إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات أممية، وشارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام إضافة إلى عدد كبير من الوزراء، بينهم وزير الاقتصاد ووزير الإعلام، مؤكدا أن المؤتمر شهد الإعلان عن أرقام صادمة تتعلق بواقع النساء في لبنان.

وأشار إلى أن «رئيس الحكومة نواف سلام قال إن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب اللبناني تناهز 6% وتحديداً 6.3%، في حين أن النسبة العالمية تتجاوز 25% بل تزيد في بعض الأحيان»، مضيفا: «حتى في انتخابات المحليات التي جرت في مايو الماضي كانت نسبة تمثيل المرأة ضعيفة أيضاً»، ولافتا إلى أن لبنان «على اعتاب انتخابات نيابية في شهر مايو المقبل»، حيث دعا رئيس الحكومة إلى تشجيع تمثيل المرأة نيابياً.

وتابع: «رغم أن النساء في لبنان يقفن على خطوط المواجهة الأولى في التحديات التي مرت بها البلاد، إلا أن التمثيل الحقيقي لهن في الاقتصاد وسائر القطاعات ما زال يحتاج إلى المزيد من الدعم»، مشيرا إلى أن وزيري الإعلام والاقتصاد أكدا خلال المؤتمر العمل على تغييرات تشريعية وتنظيمية تمنح المرأة دعماً أكبر خلال الفترة المقبلة. 

بيروت القاهرة الإخبارية المرأة لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير

600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير

بالصور

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد