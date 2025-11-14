نساء على خطوط المواجهة..مؤتمر لبناني يدعو لتمثيل سياسي أوسع للمرأة

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن مؤتمر نساء على خطوط المواجهة جاء ليُسلّط الضوء على «دور المرأة في إحداث تغيير اجتماعي وسياسي حقيقي»، مؤكداً أن دور المرأة يحدث فارقاً حقيقياً ويدعم حقوقاً عديدة، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرة والمباشرة في العمل السياسي ووضع بصمتها.

وأوضح سنجاب، أن المؤتمر هو من أهم المؤتمرات التي نُظمت في لبنان على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه نظمته إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات أممية، وشارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام إضافة إلى عدد كبير من الوزراء، بينهم وزير الاقتصاد ووزير الإعلام، مؤكدا أن المؤتمر شهد الإعلان عن أرقام صادمة تتعلق بواقع النساء في لبنان.

وأشار إلى أن «رئيس الحكومة نواف سلام قال إن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب اللبناني تناهز 6% وتحديداً 6.3%، في حين أن النسبة العالمية تتجاوز 25% بل تزيد في بعض الأحيان»، مضيفا: «حتى في انتخابات المحليات التي جرت في مايو الماضي كانت نسبة تمثيل المرأة ضعيفة أيضاً»، ولافتا إلى أن لبنان «على اعتاب انتخابات نيابية في شهر مايو المقبل»، حيث دعا رئيس الحكومة إلى تشجيع تمثيل المرأة نيابياً.

وتابع: «رغم أن النساء في لبنان يقفن على خطوط المواجهة الأولى في التحديات التي مرت بها البلاد، إلا أن التمثيل الحقيقي لهن في الاقتصاد وسائر القطاعات ما زال يحتاج إلى المزيد من الدعم»، مشيرا إلى أن وزيري الإعلام والاقتصاد أكدا خلال المؤتمر العمل على تغييرات تشريعية وتنظيمية تمنح المرأة دعماً أكبر خلال الفترة المقبلة.