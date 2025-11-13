زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة حملة "الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"

تقرر منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 15/11/2025 حتى 13/12/2025 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك بمناسبة حملة "الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

