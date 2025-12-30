قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

القومي للسكان يشيد بتحقيق الأزهر نسبة إنجاز 100% في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

أحمد سعيد

ثمَّن المجلس القومي للسكان، الدور الوطني الذي يقوم به الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومؤسسة الأزهر، في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030)، مؤكِّدًا تقديره للتعاون الدائم والمستمر للأزهر الشريف في دعم القضايا السكانية، في إطار حرص الدولة على المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق البنَّاء بين الجهات المعنية، بما يُسهِم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

المجلس القومي للسكان يشيد بتحقيق الأزهر نسبة إنجاز 100% في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

وأعرب المجلس القومي للسكان، برئاسة الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان، في خطاب رسمي وجَّهه إلى الإمام الأكبر، عن خالص الشكر والتقدير للدور الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر الشريف في دعم القضايا السكانية والتنموية.

وأوضح أن البيانات الواردة على المنصة الوطنية للاستراتيجيات التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حتى السابع من ديسمبر 2025، أظهرت تحقيق إنجاز بنسبة 100% من قِبَل مؤسسة الأزهر في تنفيذ الخطة المؤسسية، وهو ما يعكس التزام الأزهر الكبير وجهوده المخلصة في دعم العمل الوطني المشترك.

ويأتي هذا التقدير في ضوء نتائج المتابعة الموضوعية التي أُجريت خلال ورش العمل المكثفة التي نظمها المركز القومي للسكان خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، بمشاركة 37 جهة حكومية، والتي أكدت فاعلية دور الأزهر الشريف في تنفيذ الأهداف الرئيسة والفرعية والأنشطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان، حيث شارك الأزهر الشريف في هذه الفعاليات من خلال فريق عمل برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، وتم خلالها استعراض الجهود المؤسسية للأزهر في دعم محاور الاستراتيجية، إلى جانب عرض الخطة التنفيذية للأزهر الشريف للفترة 2026–2027.

وأوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، ممثل الأزهر الشريف في الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، أن الأزهر شارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال تمثيل قطاعاته وإداراته المختلفة، شملت قطاع المعاهد الأزهرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والجامع الأزهر، والمركز الدولي للدراسات والبحوث السكانية، ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، بما يعكس تكامل الأدوار التعليمية والدعوية والتوعوية، وحرص المؤسسة على دقة الأداء في جميع ما يُسند إليها من مهام وطنية.

وأشاد المجلس القومي للسكان بجهود فرق العمل المعنية داخل مؤسسة الأزهر الشريف، وبما بذلوه من جهدٍ دؤوب وعملٍ احترافي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن ما تحقق يُعَدُّ نموذجًا للتكامل المؤسسي والكفاءة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومعربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر والبنَّاء مع الأزهر الشريف ومختلف المؤسسات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، بما يُعزِّز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ويضمن نجاحها، ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.

