رئيس جامعة الأزهر ومحافظ البحيرة يفتتحان كلية الطب البيطري بحوش عيسى .. صور

شهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور ناجي سلام، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين نائبًا عن الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية؛ الافتتاح الرسمي لكلية الطب البيطري بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، ووضع حجر الأساس لإنشاء المستشفى البيطري الجامعي لتكون في خدمة البحث العلمي والمزارعين في محافظة البحيرة والمحافظات الأخرى.

وخلال الافتتاح رحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالحضور جميعًا، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة بمناسبة افتتاح هذا الصرح الكبير، كما قدم التهنئة إلى الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمناسبة استقبال العام الميلادي الجديد، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام أمن وأمان وسِلم وسلام على مصرنا الحبيبة وعلى الدنيا كلها.

واستعرض الإنجازات التي شهدتها الجامعة خلال هذا العام الدراسي ( 2025- 2026 ) مبينًا أن الجامعة شهدت افتتاح كليتين للذكاء الاصطناعي بالقاهرة إحداهما للبنين والأخرى للبنات، وافتتاح كليتين للطب البيطري إحداهما بحوش عيسى والأخرى بأسيوط، وكلية البنات الأزهرية بمطروح، وكلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، مشيرًا إلى أن عدد الكليات وصل إلى (107) مائة وسبع كليات تغطي معظم محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية الطب البيطري بحوش عيسى تعد إضافة حقيقية تضاف إلى شقيقاتها من كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، وهي تسعى بقوة لأن تكون منارة علمية وقلعة بحثية ومجتمعية تسهم في زيادة الثروة الحيوانية؛ فمصر الكنانة كانت سلة غذاء العالم، وكان إذا نزل القحط بأي بلد من البلاد كان أهلها يقصدون مصر ليحصلوا على الطعام والشراب وكل ما تستقيم به حياتهم.

وفي ختام كلمته وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد الهادي سالم قريطم، المتبرع الرئيس والداعم الأول لإنشاء الكلية والمستشفى، وقام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور عبد الهادي سالم قريطم، ومنحه درع جامعة الأزهر، وقد تسلم الدرع نائبًا عن سيادته حفيده الدكتور أسامة قريطم، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياقوت السنوسي، عميد الكلية، والدكتور محمود رمضان صوفي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان ثروت، الأمين العام المساعد للوجه البحري، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة.