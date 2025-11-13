نواب البرلمان: الرئيس السيسي يؤسس لجمهورية جديدة تُبنى بعقول الشباب

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:

تعكس رؤية دولة تبني الإنسان قبل البنيان

يؤسس لجيل واعٍ ومبدع يؤمن بقوة الوطن ويصنع مستقبله

خارطة طريق لبناء جيل وطني قوي بدنيًا وواعي فكريًا

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، مؤكدين أن تلك التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري القوي فكريًا وبدنيًا، وترسيخ مفهوم أن الرياضة أسلوب حياة وليست ترفًا.

وأكد النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تستثمر في طاقات شبابها وتعمل على إعداد جيل قادر على صناعة المستقبل والمشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

اكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تؤكد أن الدولة المصرية تضع الشباب في قلب خططها التنموية، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مستقبل الوطن.

رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بالصحة العامة

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد ، أن تأكيد الرئيس على جعل الرياضة أسلوب حياة يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بالصحة العامة وتعزيز الانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن الرياضة لم تعد ترفًا بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع المحافظات، من خلال تطوير مراكز الشباب والبنية التحتية الرياضية، لتكون متاحة أمام جميع فئات المجتمع، خاصة في القرى والمناطق الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وختم الدسوقي تصريحه قائلاً:"ما نشهده اليوم من اهتمام رئاسي غير مسبوق بالشباب والرياضة يؤكد أننا أمام دولة تخطط للمستقبل بعقول أبنائها وسواعد شبابها، فبناء الإنسان هو الأساس الحقيقي لبناء الجمهورية الجديدة."

ومن جانبها،أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بشأن تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية تمثل امتدادًا للرؤية الرئاسية التي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

إيمان القيادة السياسية بقدرات الشباب المصري على الابتكار والإبداع

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد ، إن اهتمام الرئيس بملف الشباب والرياضة يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرات الشباب المصري على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن دعم الأنشطة الرياضية والثقافية يسهم في تكوين جيل متوازن فكريًا وصحيًا قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية.

وأضافت أن توجيهات الرئيس بنشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب في مختلف الألعاب تُعد دعوة لبناء مجتمع قوي في جسده وفكره، مؤكدة أن الرياضة أصبحت أحد أهم أدوات التنمية البشرية والاستثمار في الطاقات الوطنية.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"الرئيس السيسي لا يبني مؤسسات فقط، بل يبني عقولاً مؤمنة بالوطن وأجيالاً قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتطوير، وهو ما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان أولًا."

كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية الشباب ونشر ثقافة الرياضة تمثل رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، وتعكس إيمان القيادة السياسية بأن الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل.

تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع

وقالت متى في تصريح خاص لـ صدي البلد ، إن اهتمام الرئيس بتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع يأتي في إطار منظومة شاملة لبناء المواطن، تستهدف تحسين الصحة العامة، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والانتماء بين الشباب.

وأضافت أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين الشباب وتوفير الفرص أمامهم للإبداع والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، مشيدة بجهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال برامج عملية وصلت إلى ملايين الشباب في جميع المحافظات.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"الاستثمار الحقيقي هو في العقول والسواعد المصرية، والرئيس السيسي يضع الأسس الحقيقية لبناء جيل وطني قوي قادر على حماية وطنه وصناعة مستقبله، وهذا هو جوهر الجمهورية الجديدة."

برلمانية: الرئيس السيسي يؤمن بقدرات الشباب ويقود مشروعًا وطنيًا لبناء الإنسان المصري

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية الشباب ونشر ثقافة الرياضة تعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأن الشباب هم العمود الفقري للدولة المصرية، وقوة دفعها نحو مستقبل أفضل.

الرئيس السيسي يقود مشروعًا وطنيًا متكاملًا لبناء الإنسان المصري

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ صدي البلد ، إن الرئيس السيسي يقود مشروعًا وطنيًا متكاملًا لبناء الإنسان المصري، يقوم على تنمية العقول، وصقل المهارات، وتشجيع الممارسة الرياضية كأسلوب حياة، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار يمكن أن تقدمه الدولة لأبنائها.

وأضافت أن توجيهات الرئيس بنشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب في مختلف الألعاب تأتي استكمالًا لسياسات الدولة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، مؤكدة أن الرياضة لم تعد ترفًا، بل أصبحت قيمة وطنية وتربوية تسهم في بناء الشخصية المصرية القوية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها قائلة:

"الرئيس السيسي وضع أسس الجمهورية الجديدة على قاعدة بناء الإنسان أولًا، ليصبح شباب مصر هم قادة التغيير وصناع المستقبل، بما يليق بتاريخ هذا الوطن العظيم."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين لمناقشة تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر، لافتا الي أهمية تنمية الشباب المصري، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تكون الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للشعب المصري.

نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح أن الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية، وأن الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي.

وقد استعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير البرامج الرياضية التي استفاد منها عشرات الملايين من الشباب في الفترة من 2018 إلى 2025، مؤكدًا أن هذه البرامج تساهم في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة دوليًا.