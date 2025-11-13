قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟
هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير
حوادث

عودة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق كفر شكر – بنها بعد انقلاب سيارة نقل

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على كفر شكر - بنها بعد حادث انقلاب سيارة نقل جامبو كانت محملة بصندوق معدني ضخم يزن نحو 6 أطنان، مما أدى إلى تعطل جزئي في حركة المرور بالطريق وتكدس السيارات لعدة دقائق قبل أن تتمكن الجهات المعنية من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو على الطريق المذكور في الاتجاه القادم من كفر شكر إلى بنها.


وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ووحدات المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة كانت محملة بصندوق معدني ضخم يُقدّر وزنه بنحو 6 أطنان، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق نتيجة اختلال توازن الحمولة أثناء السير، وتم نقل السائق إلى مستشفى كفر شكر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وطمأن مصدر طبي بأن حالته مستقرة، ولا توجد إصابات أخرى.


كما جرى رفع السيارة وإزالة آثار الحادث بمعرفة لودر مجلس مدينة كفر شكر تحت إشراف الأجهزة التنفيذية، وتم فتح الطريق أمام حركة المرور بالكامل بعد التأكد من سلامة الموقع وخلوه من أي معوقات.


وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل إدارة المرور جهودها لتسيير الحركة المرورية وتأمين الطريق أمام المواطنين.

