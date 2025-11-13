قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدراما في مصر والعالم العربي
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
ابنة محمود سعد تحمل صورة المخرج الفلسطيني أحمد الدنف بـ القاهرة السينمائي

مي محمود سعد
مي محمود سعد
نجلاء سليمان

لفتت مي ابنة الإعلامي محمود سعد الأنظار وهي تحمل صورة المخرج الفلسطيني أحمد الدنف على السجادة الحمراء للفيلم التسجيلي "ضايل عنا عرض"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم، وقالت مي إن المخرج أحمد الدنف محتجز في مدينة غزة وأننا نتواصل معه عبر الفيديو كول.

وحرص الإعلامي محمود سعد علي حضور العرض الاول لفيلم ضايل عنا عرض ، والذي ينافس بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 46 . 

وجاء حضور محمود سعد لمساندة ابنته مي سعد في اولي تجاربها الاخراجية ، بعد سنوات من العمل كمساعد مخرج لاهم المخرجين في مصر.

الفيلم الوثائقي ضايل عِنا عرض

يُعرض اليوم ضمن عروض الجالا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، الفيلم الوثائقي "ضايل عِنا عرض" (مصر، فلسطين) من إخراج مي سعد وأحمد الدنف، في عرضه العالمي الأول وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

واستحدث المهرجان لاول مرة نظام التصويت علي جائزة الجمهور عن طريق الموقع الالكتروني من خلال الكود الرقمي ، مما يضمن شفافية النتائج . 

وتم عرض الماسح الرقمي لاول مرة  خلال فيلم ضايل عنا عرض والذي يشارك في المسابقة الرسمية . 

وكان قبل  عرض الفيلم تم توزيع رسالة من أحد أبطال السيرك الفلسطينيين يشكر فيها الجمهور على مشاهدة العمل ودعمهم. 

تدور أحداث الفيلم وسط الدمار الناتج عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث يرفض مجموعة من فناني السيرك الاستسلام لليأس رغم قسوة الواقع. يتتبع العمل فرقة "سيرك غزة الحر" المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد، وجاست، الذين اضطروا للنزوح من شمال غزة إلى جنوبها، لكنهم حوّلوا فنهم إلى فعل مقاومة وصمود وأمل.

وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تواصل الفرقة تقديم عروضها للأطفال في الملاجئ والشوارع، مانحةً إياهم لحظات من الفرح وسط أحلك الأوقات، في رسالة إنسانية مؤثرة عن الإبداع في مواجهة الدمار.

يمثل "ضايل عِنا عرض" التجربة الإخراجية الوثائقية الطويلة الأولى لكل من مي سعد وأحمد الدنف. فـ مي سعد هي صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها كمساعدة مخرج في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتعمل حاليًا على إنتاج فيلم وثائقي جديد وتشغل منصب المنتج الإبداعي في فيلم روائي طويل، فيما يُعد هذا الفيلم أولى تجاربها في الإخراج الوثائقي.

أما أحمد الدنف، فهو مصور سينمائي وصانع أفلام من غزة، نال فيلمه القصير "يوم دراسي" جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وشارك في عدة مهرجانات دولية.

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
صبري فواز
