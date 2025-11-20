وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

ارتفعت أسعار العملات العربية علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، إذ ارتفع الدينار الكويتي بقيمة 50 قرشا، وكذلك الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:



أسعار العملات العربية في مصر يوم الخميس 20-11-2025:

سجل الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري يوم الخميس 20-11-2025:

سعر الشراء:153.45 جنيه.

سعر البيع: 154.54 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري يوم الخميس 20-11-2025:

سعر الشراء: 12.57 جنيه.

سعر البيع: 12.65 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 20-11-2025:

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 20-11-2025:

سعر الشراء: 124.27جنيه.

سعر البيع : 125.83 جنيه.

سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري يوم الخميس 20-11-2025:

سعر الشراء: 12.01جنيه.

سعر البيع: 13.01 جنيه.

بلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 20-11-2025:

سعر الشراء: 66.27 جنيه.

سعر البيع: 66.95 جنيه.

سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 20-11-2025:

سعر الشراء: 121.74 جنيه.

سعر البيع: 123.22جنيه.

العرض والطلب

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.