تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين وطاقم التحكيم ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

حضر الاجتماع ممثلًا عن النادي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، والعميد محمد مسعد، مدير أمن النادي، وأحمد فوزي، ووائل محمد، إداريي الفريق.

وخلال الاجتماع تم استعراض جميع الضوابط التنظيمية الخاصة بالمباراة، إلى جانب الاتفاق على كافة الترتيبات المتبعة في البطولة.

وتم اعتماد الزي الرسمي للفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكوّن من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى طاقمًا باللونين الأسود والرمادي.

ويرتدي فريق شبيبة القبائل قميصًا باللونين الأصفر والأخضر والشورت الأصفر والجوارب الصفراء، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الموف بالكامل.

وتم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق اللقاء، وفق اللوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل في السادسة مساء غد السبت على استاد القاهرة، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.