أخبار السيارات | أسباب توجه المصريين للعربات الكهربائية.. وكيا تستدعي 260 ألف مركبة سيدان

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال، مدفوعًا بخمس عوامل رئيسية أبرزها انخفاض تكلفة التشغيل مقارنة بالبنزين، وإعفاءات جمركية وضريبية، وتوافر بنية شحن أفضل، إضافة إلى زيادة الوعي البيئي ورغبة المستهلكين في مواكبة التكنولوجيا الحديثة. هذا التوجه انعكس مباشرة على أعداد التراخيص التي قفزت خلال الفترة الأخيرة.



الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

شهدت جلسات الكونجرس الأمريكي انتقادات واسعة لشركات السيارات بعد اتهامها برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الأخيرة. النواب طالبوا بتحقيقات عاجلة حول أسباب الزيادات غير المبررة وتأثيرها على المستهلكين، وسط مخاوف من استغلال نقص المعروض لتحقيق أرباح قياسية.



أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

في خطوة مفاجئة، تستعد أكبر دولة في عدد السكان لاتخاذ قرار بحظر السيارات الفاخرة العاملة بالبنزين للحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف بيئية صارمة. القرار سيؤثر على مبيعات العلامات الأوروبية واليابانية، مع انتقال قوي نحو السيارات الكهربائية والفاخرة الصديقة للبيئة.



تسلا تطلق أول سيارة بدون سائق في الشوارع بـ زر إيقاف التشغيل

أعلنت تسلا عن بدء تشغيل أول سيارة ذاتية القيادة بالكامل على الطرق العامة، مع إضافة ميزة جديدة تسمح بإيقاف النظام ذاتيًا عبر زر مخصص للطوارئ. التقنية الجديدة تعزز مستويات الأمان، فيما أثارت جدلاً واسعًا حول مستقبل القيادة البشرية.



بسعر السوبركار.. ساعة يد مستوحاة من السيارات الخارقة

كشفت إحدى شركات الساعات الفاخرة عن إصدار جديد مستوحى من خطوط وتصميم السيارات الخارقة، ويأتي بسعر يضاهي ثمن بعض السوبركارز. الساعة تعتمد على مكونات عالية الدقة ومواد فائقة الجودة، ما يجعلها موجهة لهواة الرفاهية والمقتنيات النادرة.



خطر الحريق.. كيا تستدعي 250 ألف سيارة سيدان بسبب عيب قاتل

أعلنت كيا عن استدعاء ربع مليون سيارة سيدان بعد اكتشاف عيب خطير قد يؤدي إلى حرائق مفاجئة أثناء القيادة. الشركة طالبت الملاك بالتوقف عن استخدام المركبات حتى إجراء الفحص الفني، وسط حالة قلق عالمي من تكرار مشكلات السلامة في بعض طرازاتها.