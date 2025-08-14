وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تنقلات محدودة

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حركة محلية محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين فى 10 محافظات.

وتضمنت الحركة تعيين 7 سكرتيري عموم جدد وهم :

عبدالله عاشور حسن سكرتير عام الأقصر وماهر محمد كامل هاشم سكرتير عام أسوان ، وأحمد عبداللاه توفيق وزيري سكرتير عام السويس ، وأحمد محمد عبده الإسكندراني سكرتير عام الإسماعيلية وسامي أحمد فؤاد علام سكرتير عام قنا ، محمد محمود أنيس سكرتير عام المنيا وعمر محمود الشافعى الأكرت سكرتير عام جنوب سيناء .

حركة المحليات الجديدة

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد القيادات المتميزة واستبعاد المقصرين .

كما تضمنت الحركة تعيين 5 سكرتيري مساعدين للمحافظات وهم رماح السيد هاشم سكرتير مساعد أسوان ، وإيهاب محمد مكاوي سكرتير مساعد جنوب سيناء وطارق محمد أبوالعطا سكرتير مساعد القاهرة وطارق محمد عبدالرحمن بحيري سكرتير مساعد دمياط وأحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بنى سويف .

ووجهت د.منال عوض ، القيادات الجديدة بأهمية التواجد الميدانى فى الشارع والتفانى والعطاء فى العمل وخدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول سريعة لها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة الدورية للملفات الخدمية والتنموية المختلفة على أرض المحافظات ودفع وتيرة العمل بها وتحقيق معدلات إنجاز فى تلك الملفات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بصورة مستمرة بتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية فى مختلف الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع السادة المحافظين و الأجهزة المعنية ، لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية وتصعيد الكوادر المحلية المتميزة واستبعاد المقصرين منهم .