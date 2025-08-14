قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنت أكبر من كدة.. نجم الزمالك السابق يفاجئ تريزيجيه برسالة نارية
إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قرب القدس وسلفيت
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل التعاملات
قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
أم فتحي حذرتني.. اعترافات مثيرة لـ سارة خليفة في قضية المخدرات
محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا بإجبار إدارة ترامب على استئناف المساعدات الخارجية
زيزو اللي بدأ.. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي
أسرار الرزق بالمال والبنين.. له 10 أسباب تجعلك تعيش في سعة
فرنسا: ترامب يتعهد بالمساهمة في ضمانات أمنية لأوكرانيا خلال وقف إطلاق النار
قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
رنا عصمت

يعتبر المشروب الأكثر شهرة في العالم هو مشروب الشاي بالحليب، ويحتل كوب الشاي بالحليب مكانة كبيرة وجزءا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الروتين الصباحي لأغلب الأشخاص، قبل الذهاب للعمل أو المدرسة، أو حتى البدء في المهام اليومية في المنزل.

أضرار الشاي باللبن:

وبالرغم من الأضرار التي قد يسببها مزج الحليب بالشاي الأسود، من امتصاص للكالسيوم وهشاشة للعظام، إلا أن بعض الدراسات الحديثة أثبتت فوائد كثيرة لكوب الشاي باللبن، والتي يمكن أن تستفاد بها، مع مراعاة عدم الإفراط في تناوله خلال اليوم، فيكفي كوب أو كوبين على الأكثر خلال اليوم.

فوائد الشاي باللبن:

1- تنشيط الجسم، يساعد شرب مزيج الشاى باللبن على منح الجسم الطاقة والحيوية، والكافيين الموجود فى الشاى يساعد على زيادة نشاط الجسم.

2- يعمل مشروب الشاى بلبن كمضاد للالتهابات، حيث يعمل اللبن كمادة مضادة للالتهابات وعند مزجه بالشاى يكون من المواد المضادة للأكسدة التى تمنع الالتهابات.

3- يمكن أن تستخدمه لزيادة الوزن أو للدايت، فإذا قللت الحليب الموجود فى الشاى بلبن، فيمكنك أن تستخدمه فى تخفيض وزنك، لأن مزيد من اللبن يعنى مزيد من الدهون، والعكس إذا أردت زيادة وزنك.

4- يساعدك الشاى بلبن على مقاومة التعب والإجهاد، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة، التى تعمل على مقاومة التعب والإجهاد.

5- الشاى بلبن يضبط مستوى تدفق الدم فى الجسم.

المصدر ميرور

فوائد و اضرار الشاي باللبن الشاي باللبن فوائد الشاي باللبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سارة خليفة

اهربي يا سارة هيقبضوا عليكي.. ماذا فعلت المذيعة سارة خليفة أثناء القبض عليها؟ | مفاجأة

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

سارة خليفة

ماذا عثرت الشرطة مع المذيعة سارة خليفة؟.. التحقيقات تكشف المستور

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

حالة الطقس

سيناء تحت الأمطار الغزيرة وأسوان في قلب الموجة الحارة بـ48 درجة

ترشيحاتنا

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بكتيريا الامعاء

نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

بالصور

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

عبير صبري تثير الجدل بكاش مايوه

عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه

لعشاء صحي.. دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب
دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب
دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد